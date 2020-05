70 scuole nuovamente chiuse per Coronavirus/ Contagi tra gli alunni, caos in Francia

Pubblicità

La Francia e il mondo dell’istruzione ripiombano nell’incubo virus: 70 scuole francesi sono state chiuse nuovamente a causa della presenza di casi di Coronavirus fra gli alunni, esattamente a una settimana di distanza da quell’11 maggio individuato dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, come la data utile per fare ritorno alla normalità, a cominciare proprio dall’attività didattica e dalle lezioni frontali. A darne notizia alle emittenti televisive transalpine è stato il ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer: “Questo dimostra il fatto che siamo rigorosi nei controlli – ha commentato – Un risultato frutto della continua prudenza e dell’applicazione dei protocolli sanitari. Sono probabilmente casi contratti prima di tornare a scuola, all’uscita dal confinamento”. Non si intravedono all’orizzonte possibili dietrofont in materia: secondo Blanquer la mancanza di contatti con altri coetanei genera nei bambini mancanze molto più gravi rispetto al reale pericolo rappresentato dal Covid-19.

70 SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS: ECCO DOVE

Come riferito da BfmTv, una scuola è stata chiusa ieri a Nizza e nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio 2020, è stata decretata la sospensione delle lezioni in sette edifici scolastici di Roubaix, cittadina situata nella porzione Settentrionale della Francia e nota per rappresentare l’arrivo di una celebre classica monumento del ciclismo, con partenza da Parigi. In un comunicato stampa ufficiale si legge quanto segue: “L’agenzia regionale della Salute procede alle indagini per identificare le persone che possono essere state a contatto ravvicinato con il malato. L’alunno è stato potenzialmente in contatto con alunni accolti nelle scuole della città, pertanto il sindaco ha deciso a titolo di precauzione la chiusura temporanea di sei scuole. Una settima scuola, privata, ha deciso di seguire anch’essa la misura di precauzione”. Ad oggi, in Francia hanno riaperto le scuole nel 90% dei Comuni, ma il 70% degli istituti ha optato per la prosecuzione della didattica a distanza.



