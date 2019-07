“70 Voglia di ridere c’è”, I Legnanesi/ Dal cortile ad un lussuoso appartamento

Dopo il grande successo ottenuto con gli show Signori si nasce… e noi? e La Famiglia Colombo, mercoledì 17 luglio, in prima serata su Rete 4, torna l’appuntamento con I Legnanesi, lo storico gruppo teatrale che è garanzia di successo. Nome importante del teatro italiano, la compagnia dei Legnanesi, fondata l’8 dicembre 1949, nel corso degli anni è riuscita a rinnovarsi portando sulla scena la realtà del passato, ma con un occhio critico all’attualità. Nel corso dei decenni sono cambiati gli interpreti, ma non lo spirito dei Legnanesi che, attraverso gli spettacoli, regalano momenti di divertimento, ma anche di riflessione. In “70 voglia di ridere”, lo spettacolo in onda questa sera, i protagonisti sono ancora Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Luigi Campisi (Giovanni) che abbandonano il povero cortile per trasferirsi in un lussuoso appartamento. Tra situazioni grottesche e surreali, dunque, i telespettatori di Rete 4 potranno trascorrere una serata davvero divertente.

70 VOGLIA DI RIDERE, I LEGNANESI

