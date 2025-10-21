Interessante quanto emerso dalla ricerca del Pew Research Center, in merito ai cattolici Usa e all'influenza della religione sulla vita di tutti i giorni

Il Pew Research Center ha pubblicato i risultati di una ricerca secondo cui i cattolici Usa pensino che la religione abbia una influenza positiva sulla loro vita. I dati rivelano nel dettaglio che il 71% dei cattolici pensa che la religione abbia una influenza positiva, mentre solo per il 10% l’influenza è negativa. Per il restante 19% la religione ha invece una influenza neutra o comunque poco influente.

Congo, Chiesa sospende formazione seminaristi/ Rifiuto contro vescovo di Wamba scatena il caos: cosa succede

C’è poi un numero di cattolici secondo cui l’impatto della religione sulla società sia in crescita, un dato che è risultato essere molto più alto rispetto a quanto si registrava un anno fa di questi tempi. Nel dettaglio parliamo del 23%, contro il 15% di un anno fa. Fra gli altri dati emerge anche che il 13% dei cattolici si dice convinto che le proprie convinzioni religiose siano in forte conflitto con la cultura che domina in America in questi anni, mentre il 45% ritiene invece che non vi sia alcun conflitto.

Carlo Acutis chi è: malattia e quale miracolo ha compiuto?/ Ha regalato guarigioni miracolose

I CATTOLICI USA E L’INFLUENZA DELLA RELIGIONE: COSA EMERGE

C’è poi un 63% che sembrerebbe più aperto ad altre religioni, definendo anche le altre “vere”, mentre solo il 19% afferma che esista una sola reale religione al mondo, mentre per il 13% “c’è poca verità in qualsiasi religione”, anche in quella cattolica. Prendendo invece in considerazione i cittadini americani in generale, non soltanto quelli di religione cattolica, il 59% ritiene che la religione ha in ogni caso un impatto sulla società, mentre il 20% ha una visione negativa verso le religioni, e il 21 per cento considera l’impatto neutro o quasi nullo.

Parolin: “Venezuela costruisca pace e libertà, basta pressioni”/ “Nuovi Santi aiutino a rispettare i diritti”

Per il 31% del popolo americano, sempre secondo la ricerca Pew, la religione sta acquistando sempre più influenza sulla società, mentre di contro, per il 68% non ha alcuna influenza. Anche in questo caso parliamo di un cambiamento netto su base annua tenendo conto che un anno fa questi due dati erano pari al 18% e all’80%. Infine, se si prende in considerazione la politica, il 78% dei Repubblicani ritiene che la religione abbia un impatto positivo, mentre fra i Democratici questo dato scende al 40%.