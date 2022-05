730 precompilato/ Al via il 23 maggio la dichiarazione dei redditi semplificata

Avevamo già parlato dell’avvio della modello 730 precompilato a partire da maggio 2022, adesso anche l’Agenzia delle Entrate annuncia che è tutto pronto per la verifica dei dati inseriti a partire dal 23 maggio prossimo.

730 precompilato: la dichiarazione semplificata fino al 30 settembre

L’Agenzia delle entrate fa sapere ai contribuenti che sarà possibile osservare i dati fiscali inseriti nel modello 730 precompilato attraverso il portale apposito in cui è possibile accedere attraverso i metodi di identità digitale spid , la carta nazionale dei servizi e cns.

Per i contribuenti che non dovranno apportare alcune modifiche e correzioni, sarà quindi possibile, una volta presa visione dei dati inseriti automaticamente dal sistema, confermarli e inoltrarli semplificando dunque la dichiarazione dei redditi che non avrà più bisogno dell’ausilio di professionisti incaricati, CAF abilitati e patronati.

Dichiarazione dei redditi ha un termine di presentazione che va dal 23 maggio 2022 al 30 settembre 2022.

Nel caso si richieda comunque l’intervento di un professionista o di un CAF abilitato, bisognerà consegnare al sostituto all’intermediario una delega per l’accesso al 730 precompilato.

730 precompilato: i vantaggi fiscali di quest’anno

Per le persone che in dichiarazione dei redditi percepiscono un reddito inferiore ai €40.000 all’anno, sarà possibile anche accedere al credito d’imposta per l’acquisto della prima casa, qualora l’età anagrafica del richiedente sia inferiore a 36 anni compiuti. In questo modo le rate del mutuo verranno scontate mediante credito d’imposta nelle tasse dei prossimi anni.

Sarà possibile anche ottenere il trattamento integrativo su redditi da lavoro dipendente che consente di incassare €1200 l’anno come sostituzione dei vecchi €80 mensili introdotti dal governo Renzi

C’è la possibilità inoltre di ottenere il bonus mobili fino a €16000 oppure gli altri bonus edilizi come ecobonus e sismabonus.











