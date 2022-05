74enne accoltellata a morte da vicino di casa/ L’ex compagno: “Provo tanta rabbia”

Lauretta era una 74enne residente in un condominio di Udine nel quale c’era anche un uomo agli arresti domiciliari, tramutatosi nel suo assassino. La donna aveva paura di questo suo vicino di casa, che era appena rientrato dal carcere da otto ore: secondo il racconto dei vicini, l’uomo pretendeva continuamente soldi da tutti. Quando la gente non voleva darglieli, passava a fare dispetti, come forare più volte le gomme dell’auto o sottrarre oggetti, tra cui anche la bicicletta di proprietà della stessa Lauretta.

74ENNE ACCOLTELLATA A UDINE, PARLA L’EX COMPAGNO PAOLO

Successivamente, a “La Vita in Diretta” è stata mandata in onda l’intervista all’ex compagno della 74enne accoltellata, il signor Paolo, padre del figlio Manuel, avuto proprio con lei: “Io sono ancora choccato, perché l’ho vista lì, distesa. Io e mio figlio abbiamo notato che era stata massacrata. Io non so se gli passerà mai. Vedere la madre così è un po’ dura… È dura anche per me… La casa è un disastro, hanno portato via tv, quadri, forse anche una collana d’oro. L’ultima volta quest’uomo le aveva portato via dei soprammobili d’argento. Poi lui chiedeva soldi, sempre, con insistenza. Mia moglie raccontava che lui viveva di espedienti, non faceva niente nella vita. In questo momento provo rabbia, tanta rabbia. Spero solamente che la giustizia faccia quello che deve fare”.

