EREDITÀ E RICCHEZZA, IL REPORT SULL’ASCENSORE SOCIALE

La disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza tra le generazioni continua a crescere e incide sulla mobilità sociale. Lo dimostra il fatto che il 75% della ricchezza è posseduto dagli over 50, solo il 9% a Millennials e Gen Z, quindi si è fermato l’ascensore sociale in Italia.

A lanciare l’allarme per le generazioni più giovani è il report della Future proof Society con il think tank Tortuga, che avanza anche una proposta: aumentare leggermente le tasse di successione per i grandi patrimoni, portandole agli standard europei, per non colpire le famiglie “normali”, così da ridurre le diseguaglianze, visto che le entrate potrebbero essere reinvestite per ridurre le tasse sul lavoro, finanziare scuola, sanità e altri settori, come la sicurezza, creando opportunità per tutti, non solo per chi eredita.

Il rapporto, infatti, evidenzia come chi eredita molto attualmente in Italia paga poco, così si perpetuano le diseguaglianze. Per creare un sistema più giusto e investire nel futuro di tutti, in particolare dei più giovani, potrebbe essere utile allora tassare un po’ di più le grandi eredità, come accade all’estero.

SQUILIBRI NELLA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

Il dossier mette in luce una realtà ben consolidata: nel nostro Paese la ricchezza tende a rimanere all’interno delle famiglie, trasmettendosi di generazione in generazione. Circa il 50% del reddito individuale risulta infatti fortemente influenzato dalla condizione economica dei genitori, a indicare una mobilità sociale piuttosto limitata.

A rendere il quadro ancora più critico è la distribuzione fortemente squilibrata della ricchezza: il 10% della popolazione con i patrimoni più consistenti detiene il 60% dell’intera ricchezza nazionale, mentre alla metà più povera spetta una quota irrisoria, pari solo al 7,4%. Una diseguaglianza evidente e cresciuta nell’ultimo decennio, in maniera più marcata rispetto alla media europea.

Analizzando la distribuzione della ricchezza, che è fortemente sbilanciata, emerge infatti che in 10 anni la quota di ricchezza detenuta dal 10% più ricco è cresciuta di ben 7 punti percentuali, il doppio della media Ue. Infatti, in Germania la ricchezza è cresciuta in maniera più equa.

LE PROSPETTIVE FUTURE

Questa situazione colpisce in modo particolare le giovani generazioni, come i Millennials e la Gen Z, che si trovano in una posizione economica decisamente più fragile rispetto a quella dei Baby Boomers o della Generazione X alla loro stessa età. Le principali cause? Un’economia stagnante, salari che faticano a crescere e scarse possibilità di accumulare beni o risparmi.

Lo scenario futuro lascia presagire un possibile ampliamento delle disuguaglianze economiche: si stima infatti che entro il 2045 verranno trasmessi attraverso le successioni familiari oltre 6.486 miliardi di euro, consolidando ulteriormente i divari tra chi eredita e chi parte da zero.

Tenendo conto delle regole fiscali attuali, lo Stato italiano riuscirebbe a recuperare solo 50 miliardi di euro, mentre utilizzando i sistemi adottati all’estero – in particolare in Germania, Francia e Regno Unito – si potrebbero recuperare almeno 17 miliardi in più ogni anno.