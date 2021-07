75enne accoltella medico all’ospedale San Donato/ Non era soddisfatto della diagnosi

Follia avvenuta ieri presso il Policlinico di San Donato Milanese, dove un paziente ha accoltellato un medico chirurgo. Come riferisce l’edizione online de Il Giorno, l’aggressione è avvenuta attorno alle ore 13:30 di lunedì 12 luglio, e protagonista in negativo sarebbe stato un paziente di 75 anni che si è scagliato contro un camice bianco di anni 65; questi ha ricevuto un colpo alla coscia destra che ha lesionato l’arteria femorale di conseguenza è stato immediatamente soccorso dai colleghi e ricoverato in terapia intensiva, dove si trova al momento: la prognosi è riservata ma sembra che fortunatamente il medico sia fuori pericolo.

Il 75enne aggressore è un personaggio già conosciuto alle forze dell’ordine, italiano, residente a San Donato, e con precedenti per minacce e ingiurie, e dopo il folle gesto è stato arrestato per tentato omicidio, e il coltello da cucina da 20 centimetri gli è stato sequestrato. Secondo quanto appreso da Il Giorno, sembra che ieri il 75enne si fosse recato nell’ospedale milanese per una visita di controllo a seguito di una patologia alle arterie per cui era già stato operato nella stessa struttura medica.

MEDICO ACCOLTELLATO A SAN DONATO: 75ENNE PAZIENTE ARRESTATO

Al termine dell’esame i medici del Policlinico gli hanno però spiegato che la gamba non si poteva più operare, consigliandogli il ricoverato in un’altra struttura, e pare che tale risposta abbia scatenato la sua ira: questi ha infatti aperto la borsa che aveva con se, ha estratto il coltello da cucina, e ha colpito il più anziano dei chirurghi vascolari che lo stavano visitando in ambulatorio.

Nel frattempo uno dei medici presenti è riuscito ad aprire la porta e fra i pazienti in attesa vi era un poliziotto della Questura di Milano fuori servizio che è intervenuto ed ha immobilizzato il 75enne consegnandolo poi ai carabinieri. Il chirurgo ferito, invece, è stato soccorso e portato in sala operatoria: se il gesto fosse avvenuto lontano da un ospedale lo stesso camice bianco avrebbe potuto perdere la vita visto il moltissimo sangue perso.

