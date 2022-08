78enne picchiato in casa da straniero/ Aveva segnalato allaccio abusivo alla corrente

Un 78enne di nome Raimondo è stato picchiato all’interno della propria abitazione a Milano da un uomo straniero di circa 35 anni, poi dileguatosi dopo l’aggressione. Una vicenda surreale, che nasce da una segnalazione effettuata dall’anziano per bocca di suo figlio. Infatti, come ha raccontato il diretto interessato ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Morning News”, recandosi per le scale, il signor Raimondo aveva percepito odore di bruciato provenire dal locale dei contatori elettrici. Così, ha contattato la società che gestisce la fornitura energetica, intervenuta in loco con un suo tecnico.

Quest’ultimo ha ravvisato un principio di incendio e ha riscontrato un allaccio abusivo, che è stato prontamente interrotto: “Due famiglie del secondo piano avevano fatto l’allaccio abusivo e io avevo detto loro che avrei chiamato i carabinieri per questa cosa”, ha spiegato il 78enne, che di tutto si aspettava tranne che di essere picchiato, subendo una sorta di spedizione punitiva tra le sue mura domestiche.

78ENNE PICCHIATO IN CASA A MILANO: “CONTINUAVA A TIRARMI CAZZOTTI, NON HO POTUTO FAR ALTRO CHE SUBIRE”

In diretta a “Morning News”, il signor Raimondo ha illustrato nel dettaglio quanto avvenuto: “Mentre cenavo, erano le 21.15 circa, si è presentato alla mia porta un ragazzo straniero, chiedendomi cosa avessi a che fare con i carabinieri che erano giunti nel condominio. Io non so perché fossero lì, di certo non li avevo chiamati io. Stavo ancora masticando e gli ho risposto che non ero al corrente della presenza delle autorità. A quel punto, lui mi ha chiesto se mio figlio fosse in casa, ma era fuori per consegne”.

A quel punto, lo straniero si è sentito libero di partire in quarta e ha picchiato il 78enne: “Mi ha spintonato nell’appartamento ed è partito a tirare cazzotti. Sono rimasto sorpreso, non ho potuto fare altro che subire quest’aggressione. Adesso io di certo non vivo nel terrore e questo signore pagherà di tasca sua quanto ha fatto. Aggredire una persona della mia età… Non c’è rispetto per gli anziani”.











