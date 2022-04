“8 cinesi su 10 non pagano le tasse”/ Veneto, dato choc: in 20 anni evasi 2 mld di €

Una statistica choc giunge dal Veneto, dove 8 cinesi su 10 non pagano le tasse. Stando a quanto asserito dal colonnello Fabio Dametto, comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, i soggetti provenienti da Oriente nel territorio regionale non dichiarano alcun reddito, per un’evasione stimata negli ultimi 20 anni pari a 2 miliardi di euro.

Bollettino vaccini covid oggi 15 aprile/ Quarte dosi a rilento, 74.319 inoculazioni

Come sottolineato nell’inchiesta de “Il Gazzettino”, ci sono cinesi che “vivono e lavorano in Veneto, ma che per il Fisco sono dei fantasmi. Non pagano le tasse, alcuni dichiarano di non percepire manco un centesimo, tanto che vien da chiedersi se vivano di aria. Però, se possono, si portano a casa contributi e aiuti statali, non ultimo il reddito di cittadinanza. Aprono e chiudono botteghe alla velocità della luce, così da risultare introvabili ai controlli“. Statisticamente, il 10% dei cinesi che vive in Italia si trova in Veneto: al 31 dicembre 2021 erano 45.936 e “alla fine dello scorso anno risultavano attive nella regione 7.219 imprese, pari all’11,2% del dato nazionale. Negli ultimi 10 anni risulta che su una media annuale di circa 43mila residenti in Veneto solo 9mila (pari al 21%) hanno presentato le dichiarazioni fiscali e di questi 9mila, poco più della metà, il 55%, ha dichiarato redditi nulli. Un 20% ha invece sostenuto di avere avuto redditi inferiori ai 6mila euro”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 aprile/ -26 ricoveri, positività 12.2%

“CINESI NON PAGANO LE TASSE IN VENETO”: L’INCHIESTA

Viene spontaneo domandarsi, a tal punto, come sia possibile che resti in piedi questa situazione senza che nessuno faccia nulla, perlomeno le autorità competenti. Il punto è, come si sono resi conto i componenti della Quarta commissione in Regione ascoltando il colonnello Dametto, che si assiste al fenomeno “apri & chiudi”: botteghe, ristoranti, bar che aprono i battenti e li chiudono di lì a poco. L’indagine delle Fiamme Gialle del Veneto ha evidenziato, come riporta “Il Gazzettino”, che “le 7.857 partite Iva chiuse dal 2008 al 2021 hanno avuto una vita media di 900 giorni. Due anni e mezzo. Va da sé che il sistema di aprire e chiudere entro il quinto anno di vita, come risulta per il 90% delle imprese cessate, favorisce l’elusione dei controlli: io commerciante non ci sono più, non mi trovano, quando mi trovano sono già andato via, quindi non pago”.

SUPERENALOTTO LOTTO 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 14 aprile 2022: che bonus?

Il quadro sulla vicenda che riguarda il Veneto e gli evasori cinesi, secondo il presidente della commissione, Andrea Zanoni (Pd), è preoccupante: “Per determinate comunità straniere si registra un importante fenomeno di evasione fiscale e una conseguente concorrenza sleale”, ha detto. Tuttavia “è positivo che la Regione abbia sottoscritto diversi protocolli d’intesa con la GdF”, ha rimarcato il vicepresidente Roberto Bet (Lega). Infine, Raffaele Speranzon (FdI), ha asserito che forse sarebbe il caso di “pretendere fidejussioni bancarie agli stranieri che vogliono aprire una partita Iva”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA