“8 scuole su 10 sono a rischio incendio”/ Indagine Uil Lazio: “Mancano certificazioni antincendio e sismiche”

Lazio, Uil: “L’80% delle scuole è a rischio incendio”

Nel Lazio circa l’80% delle scuole sono a rischio incendio. Questa la conclusione a cui è giunta una recente indagine condotta dalla sede laziale del sindacato Uil, che ha preso in esame la totalità degli istituti scolastici (ovvero 1.987), appurando che una minima parte di questi è attualmente provvista dei necessari certificati antincendio e sismici, senza considerare quelle in cui si contano aree degli edifici inaccessibili o crollate, infiltrazioni di acqua e muffa e intonaco staccato.

In altre parole, nel Lazio circa 1.590 scuole rischiano di essere distrutte da un incendio o da un sisma, con danni che sarebbero incalcolabili sia, e specialmente, in termini umani, che in termini economici. Complessivamente, comunque, la situazione delle scuole laziali sembra essere impietosa, come sottolinea il rapporto di Uil nel quale, chiaramente, si sottolinea che “in alcuni casi le situazioni rappresentano un vero e proprio rischio igienico e per la sicurezza degli studenti”. Le scuole del Lazio, tanto quelle a rischio incendio, quanto quelle che presentano danni strutturali, “andrebbero sottoposte a importanti opere di ristrutturazione e manutenzione, prima che dall’emergenza si passi alla tragedia. Si tratta della vita dei nostri giovani e tanta negligenza non è minimamente accettabile“.

Le scuole più rischiose del Lazio

Nel rapporto di Uil Lazio si stila anche una sorta di classifica delle scuole messe peggio, oltre a quelle a rischio incendio. I risultati peggiori, ovvero “una delle situazioni più precarie”, si riscontrano presso l’istituto cine-televisivo Rossellini di via della Vasca Navale, seguito dal Gassman di Primavalle e dal liceo Seneca di via Albergotti. Non vengono dimenticati il liceo di via di Ripetta, dove è crollata una vetrata, o il Virgilio con il crollo di una porzione di tetto e neppure il Machiavelli in piazza Indipendenza dove è crollato il soffitto prima di Natale, peraltro durante le lezioni.

All’interno dell’indagine condotta da Uil sulle scuole del Lazio emerge anche come, a livello regionale, siano diminuite le risorse stanziate per l’edilizia scolastica, appena pari a 12 milioni di euro. Il Messaggero, tuttavia, per smorzare leggermente la tensione, ha anche sottolineato come attualmente 39 scuole siano state ristrutturate, pari al 25% degli interventi previsti dal Pnrr. Complessivamente, per quanto riguarda le scuole del Lazio, sono stati avviati 175 interventi con 130 milioni di Pnrr, e tutti i cantieri sono attualmente aperti. Nota positiva, il liceo Avogadro di via Cirenaica ha ottenuto, recentemente, il certificato antincendio.











