L'80% degli adolescenti odia il proprio corpo: questo è il dato allarmante che emerge da uno studio pubblicato sul free press Leggo

L’80 per cento degli adolescenti, quindi ben 8 su 10, odia il proprio corpo. È questo il dato – per certi versi inquietante – riportato dal quotidiano free press Leggo stamane, evidenziando il risultato di un’indagine commissionata da ActionAid, organizzazione internazionale indipendente contro la povertà e le ingiustizie, e realizzata da Webboh Lab.

In totale sono stati ascoltati poco meno di quindicimila studenti, per l’esattezza 14.700, tutti di età compresa fra i 14 e i 19 anni, dunque delle scuole superiori o del primo anno di università.

Ma perché gli adolescenti odiano il proprio corpo? La risposta sta nei social: secondo quanto affermano gli stessi alunni, la loro fisionomia non rispecchia i canoni estetici imposti dalle piattaforme digitali.

80% ADOLESCENTI ODIA IL PROPRIO CORPO: “UNA FOTOGRAFIA DA BRIVIDI”

Un problema purtroppo già intuibile e noto, ma che ora, grazie a questa indagine, trova conferma. Leggo parla infatti di una “fotografia da brividi”, sottolineando come gli studenti – italiani compresi – siano “schiacciati da immagini irreali”, impossibili da raggiungere, dal momento che il 99% delle foto pubblicate sui social sono ritoccate ad hoc.

A tutto ciò si aggiunge lo scherno, la presa in giro quotidiana che spesso – aggiungiamo noi – sfocia nel bullismo, con tutto ciò che ne consegue. Il paradosso è che i ragazzi sanno che quella bellezza social è finta, artefatta: emerge infatti che il 70% degli intervistati è consapevole che i corpi e i visi proposti online siano irreali. Eppure, sempre 7 su 10, cerca di modificare il proprio aspetto per avvicinarsi a quei canoni di bellezza imposti da TikTok, Instagram, Snapchat e simili, le app più in voga fra i giovani.

Nella quasi totalità dei casi, però, queste bellezze sono irraggiungibili e da lì nasce la frustrazione di non poter mai apparire come il proprio idolo. Ad essere più colpite sono le ragazze, costrette a confrontarsi con modelli di donne magrissime, perfette e bellissime, una bellezza che in realtà non esiste, perché anche le più belle hanno imperfezioni.

80% ADOLESCENTI ODIA IL PROPRIO CORPO: IL COMMENTO DELL’ESPERTA

Secondo Maria Sole Piccoli, membro di ActionAid, da questa indagine emerge un popolo giovane molto consapevole di ciò che lo circonda, soprattutto di una società che è “sessista e discriminante”, come precisa su Leggo. Al contempo, risulta evidente quanto sia forte il malessere psicologico provocato da giudizi e stereotipi: «Un campanello d’allarme», aggiunge l’esperta, tenendo conto di quanto sia delicata questa fase della vita per la crescita.

Infine, dalla survey emerge che a 8 ragazzi su 10 viene detto quali siano le cose “giuste” da fare per essere maschi o femmine. Una situazione che provoca ulteriori disagi negli adolescenti: spesso, infatti, nascono derisioni sul modo di vestirsi o di comportarsi, ritenuto “troppo maschile” per una ragazza o “troppo femminile” per un ragazzo.

Si delinea quindi una sorta di diktat, di decalogo da seguire per aderire a un genere o all’altro. Chi devia da questo schema rischia di essere preso in giro. Tuttavia, i ragazzi sembrano prendere sempre più le distanze da modelli rigidi e imposti.