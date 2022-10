85enne incatenata al letto: nuora arrestata/ Legale: “Legata per motivi di sicurezza”

85enne incatenata al letto: la nuora è stata arrestata

A Ortona, i carabinieri hanno trovato una donna 85enne incatenata al letto in una sorta di mansarda. Al piano di sotto vivono la nuora e il figlio della signora. Al momento, la nuora è stata arrestata e si trova agli arresti domiciliari, mentre il figlio attualmente è solo denunciato. Solamente la moglie dell’uomo è stata sottoposta a misura cautelare perché è trovata in casa al momento della perquisizione, ma non è escluso che possa avvenire lo stesso anche con il marito nei giorni a venire. Tutto è cominciato lunedì pomeriggio, quando i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da una persona che si trovava lì per una questione di lavoro.

Mercato Pc, il crollo continua: -15%/ Ma Apple va controcorrente, ecco perchè

Su un letto, era sdraiata la donna con una caviglia e un polso legati al letto e al muro. Entrambe le catene erano assicurate da un lucchetto. L’85enne soffre di demenza senile e Alzeimher e proprio per questo motivo i due l’avrebbero assicurata al letto e al muro. Al momento la donna si trova ricoverata ma sembra stare bene, come spiega l’inviata di Pomeriggio 5. Nel momento dell’irruzione dei carabinieri, la nuora era in casa: si stava occupando di alcune faccende all’interno dell’abitazione. Secondo le sue dichiarazioni, la suocera veniva legata per motivi di sicurezza in quanto esisteva il pericolo che cadesse.

Roberta Siragusa, ergastolo a fidanzato/ "Le diede fuoco e la guardò bruciare"

La nuora dell’85enne, parla l’avvocato: “Da sola era pericolosa”

L’avvocato della donna, Rocco Giancristofaro, ha spiegato a Pomeriggio 5: “Lasciarla da sola costituiva pericolo per sé e per altri. La nonnina vive con il figlio e la nuora. Sostanzialmente vive con loro ma si ricovera a casa sua solo per dormire perché il letto ce l’ha lì. È assistita 24 ore su 24 da figlio, nuora e nipoti. Tanto che in ospedale, ora, c’è il figlio. Quando veniva portata a casa, qualcuno era sempre presente con lei. Tranne nel momento in cui era necessario recarsi al piano di sotto”.

Massimo Boldi: "Visto ufo a Milano"/ Barbara D'Urso: "Oggetto si muoveva velocemente"

Il legale ha proseguito spiegando il motivo per il quale la donna era legata al letto: “Al momento della perquisizione, la nuora era scesa per stendere il bucato e dunque l’aveva legata. Spesso aveva momenti di crisi in cui lanciava oggetti dalla finestra o rischiava di gettarsi lei stessa. La mia assistita mi dice che sono state fornite alla famiglia delle fasce di contenzione che vengono fornite per assicurare i pazienti a letto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA