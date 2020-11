9-1-1 2/ Anticipazioni episodi 12 novembre: Buck torna single e.. (replica)

9-1-1 2, anticipazioni episodi 12 novembre (replica)

Siamo quasi al giro di boa di questa replica degli episodi di 9-1-1 2 voluta dalla seconda rete della televisione pubblica per coprire i buchi lasciati dalla programmazione vittima della pandemia in corso. Cosa succederà nei nuovi episodi della serie firmata da Ryan Murphy e come ritroveremo i nostri agenti dopo questa prima parte di stagione? L’appuntamento è fissato per le 22.00 circa con gli episodi 7 e 8 della stagione dal titolo ‘Fantasmi‘ e ‘Il vero Buck’ in cui Bobby e la sua squadra prestano soccorso ad un escursionista caduto dalla scogliera. La chiamata li porta sulla spiaggia di Palos Verdes ma tutto cambia quando l’uomo svela di non aver chiamato i soccorsi e che forse gli agenti sono stati chiamati per il ritrovamento delle ossa di un uomo. Bobby parlerà con Athena di quello che è successo e le inizierà le sue indagini con l’aiuto di Maddie che scopre che l’uomo mortò chiamò i soccorsi nel 2011 e che quella presa da Maddie è la stessa telefonata. Come è possibile una cosa del genere? Intanto, Hen scopre che suo padre è in coma e toccherà a lei decidere le sorti dell’uomo che l’ha abbandonata quando aveva nove anni.

Buck torna single in 9-1-1 2

Nel secondo episodio della serata di 9-1-1 2, Buck è ufficialmente di nuovo sul mercato. La sua soria adesso è finita ma non ha intenzione di legarsi ad altre donne. La vita sentimentale si complica ancora quando rivede Taylor e finisce col fare sesso con lei. Quando lui prova ad impegnarsi, lei si tira indietro perché non è alla ricerca di stabilità e così Buck non può fare altro che fare i conti con la sua solita vita in cui è nuovamente ricascato nonostante le premesse. Le sorprese dei due episodi non si fermano qui perché una telefonata cambierà la vita del personaggio proprio nel finale del secondo episodio, ma quale sarà il caso di cui dovranno occuparsi Maddie e gli altri? I dettagli li scopriremo questa sera solo se non siete riusciti a seguire la serie al suo primo passaggio non solo su Rai2 ma anche su Fox di Sky.



