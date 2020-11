9-1-1 2/ Anticipazioni episodi 19 novembre: Natale movimentato

9-1-1 2, anticipazioni episodi oggi, 19 novembre, in replica

Siamo ormai al giro di boa di 9-1-1 2 in replica. La serie di Ryan Murphy continua ad andare in onda tutti i giovedì sulla seconda rete Rai per non calpestare i piedi a Doc Nelle tue Mani che proprio questa sera andrà in scena con il finale. In attesa dei nuovi episodi, intanto, 9-1-1 2 tornerà questa sera con un altro doppio appuntamento in cui saremo in pieno clima natalizio con tutto quello che questo significa per i rapporti personali dei protagonisti. La storia di Hen e Buon Natale?, questi sono i titoli dei due episodi in onda oggi, 19 novembre, in replica su Rai 2 a partire dalle 22.00 circa in tandem con FBI 2 che torna in replica dal primo episodio. Una serata davvero al cardiopalma che si divide tra la vita di Hen e il Natale che Bobby si prepara ad affrontare con Athena dopo la partenza di Abby.

Un Natale movimentato per Bobby e i suoi in 9-1-1 2

Nel primo dei due episodi di 9-1-1 2, il pubblico sarà trasportato nel passato di Hen sin dagli esordi della sua carriera al momento in cui è diventato un vigile del fuoco con in mezzo una vita che, per certi versi, fu un momento davvero poco soddisfacente della sua vita. Quando ci imbattiamo per la prima volta in Hen in “Hen Begins”, ha un aspetto molto diverso da come la conosciamo, indossa un vestito ma anche una parrucca e i tacchi. A quell’epoca è una rappresentante farmaceutica che è molto brava nel suo lavoro, ma chiaramente lo odia. Da lì a poco la vediamo lasciare il lavoro e decide di incontrare un life coach per aiutarla a capire cosa fare dopo. Proprio in quel momento quest’ultimo ha un attacco di cuore ed Hen si prodiga di salvarle la vita con un pensiero veloce e una rianimazione cardiopolmonare ed in quel momento capisce cosa vuole ‘fare da grande’. In seguito, nel secondo episodio, Eddie e la sua ex moglie stanno recuperando il tempo perso ma presto dovranno fare i conti con la realtà e con le persone che li circondano, saranno le feste a permette loro di tornare ad essere una famiglia?



