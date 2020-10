9-1-1 2/ Anticipazioni episodi 22 ottobre: Maddie arriva in città (replica)

9-1-1 2, anticipazioni episodi 22 ottobre in replica

9-1-1 2 è una serie che non ha bisogno di presentazioni soprattutto per tutti coloro che amano Ryan Murphy e che sanno bene che dietro i vigili del fuoco, i poliziotti e i paramedici di Los Angeles, c’è proprio il suo estro e questo rende lo show sicuramente non convenzionale e ben lontano dal franchise di Dick Wolf di Chicago Fire e company. Ma perché ne pariamo? Perchè la Rai ha deciso di puntare sull’usato sicuro per non calpestare i piedi a Doc Nelle tue Mani e quindi da oggi, 22 ottobre, la serie andrà in onda replica con gli episodi della seconda stagione in attesa di vedere quelli della terza e, addirittura, quelli della quarta che tardano ad arrivare a causa della pandemia e che, negli Usa, andranno in onda a partire da gennaio. L’appuntamento questa sera è fissato con i primi due episodi di 9-1-1 2 dal titolo ‘Sotto pressione’ e ‘Magnitudo 7.1’ a partire dalle 22.05 visto che alle 21.10 tornerà, sempre in replica, FBI 2 con gli ultimi episodi della stagione.

Maddie arriva in città dopo l’addio di Abby mentre Los Angeles viene scossa da un terremoto negli episodi di 9-1-1 2

Negli episodi di 9-1-1 2 in onda questa sera su Rai2 dovremo fare a menodi Abby, andata via nel finale della prima stagione, e dovremo accogliere Maddie, la sua sorella maggiore. Ad introdurla sarà proprio Buck che, di ritorno a casa di Abby sentirà dei rumori provenire dalla doccia ma davanti a sé troverà proprio la sua ex conoscenza. Lui e Maddie si conoscono da tempo ma non si vedono da tre anni ma solo nel corso dell’episodio gli racconterà che il suo matrimonio non andava più bene, che il marito era sempre più violento e geloso e che per questo è scappata via rifugiandosi qui. A quel punto è proprio Buck che le offre il posto rimasto vacante di centralinista. E gli altri protagonisti della serie? Tra incidenti e terremoti, Bobby e Athena iniziano ad uscire insieme all’insaputa di tutti mentre in Caserma arriva un affascinante vigile del fuoco, Eddie Diaz. Ma sarà proprio a fine episodio che tutto crollerà, nel vero senso della parola, a causa di un forte terremoto che colpisce il centro di Los Angeles. Il secondo episodio di 9-1-1 2 inizia proprio poco dopo il terremoto e questo spinge Maddie a prendere subito posto al centralino mentre i vigili della Caserma entrano in un albergo per aiutare i clienti intrappolati nell’edificio. A rendere ancora più difficile la situazione ci si metterà anche una scossa di assestamento che complicherà anche le operazioni di salvataggio all’interno della traballante struttura. Cos’altro succederà in questo scoppiettante inizio di stagione? Lo scopriremo solo questa sera nel prime time di Rai2.



