9-1-1 2/ Anticipazioni episodi 26 novembre: Chimney morirà? (Replica)

9-1-1 2, anticipazioni episodi 26 novembre (Replica)

Un altro doppio episodio di 9-1-1 2 in replica andrà in onda questa sera su Rai2 per la felicità dei fan che tra qualche settimana avranno modo di vedere i nuovi episodi della terza stagione nel prime time in coppia con il suo spin-off Lone Star. Le emozioni non mancheranno non solo per via di quello che succederà con il caso del giorno ma anche per via quello che sapranno regalarci i protagonisti con le loro storie private. Cosa succederà nei due nuovi episodi di questa sera che ci lanceranno verso il gran finale delle prossime settimane? Ad andare in onda oggi, 26 novembre, dalle 22.00 circa saranno gli episodi 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, Nuovi inizi e Chimney, chi sei? in cui Bobby si prepara a conoscere i genitori di Athena dopo il loro Natale insieme, mentre Chimney lotta tra la vita e la morte dopo le ferite riportate. Saranno due episodi da non perdere e non solo perché ci sarà il rischio di perdere uno dei ragazzi ma anche perché Maddie, ormai ben inserita nel gruppo, inizierà a praticare boxe per combattere quel dolore nell’anima che continua a straziarla.

Chimney morirà per mano del marito di Maddie?

Negli episodi di oggi di 9-1-1 2 il tema cono proprio i “nuovi inizi” proprio come quello che vorrebbe la signora pronta a sembrare 15 anni più giovane se non fosse che durante l’intervento di chirurgia estetica finisce per svegliarsi mentre i suoi dottori sono svenuti per il gas che si sta propagando nel palazzo per via di una perdita. I nostri primi soccorritori arrivano e tutti stanno bene. Dall’altra parte, intanto, un mezzo sul quale viaggio uno squalo ha un incidente e finisce in strada con il braccio del suo allenatore nella gola. Non c’è bisogno di dire che anche in questo caso toccherà ai nostri ragazzi intervenire per risolvere la questione, ma a quale prezzo? Sarà proprio alla fine del primo episodio che sentiremo ancora parlare del marito violento di Maddie, proprio mentre Chimney sta arrivando da lei arriva la telefonata dell’avvocato che la avvisa che Doug è sparito, ha preso un congedo dal lavoro e ha aggredito il suo vecchio capo per scoprire dove si trova. Maddie capisce che sta succedendo qualcosa ma è ormai troppo tardi, Doug aggredisce Chimney mentre entra nell’edificio di Maddie e lo accoltella più volte poi entra in casa della moglie ma prima che lei possa reagire, lui la mette fuori combattimento. Solo nel secondo episodio scopriremo la sorte di Chimney che, costretto a lottare tra la vita e la morte, ripenserà a quello che ne è stato della sua vita. Alla fine morirà?



