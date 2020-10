9-1-1 2/ Anticipazioni episodi 29 ottobre Rai 2: Bobby dice addio ad Abby? (replica)

9-1-1 2, anticipazioni episodi in replica su Rai 2, 29 ottobre

Nuovo doppio episodio per 9-1-1 2. La serie firmata da Ryan Murphy è tornata in replica su Rai 2 in attesa della nuova stagione, la terza, con un doppio appuntamento a settimana che lascia sempre tutti con il fiato sospeso. Dopo il successo di giovedì scorso, questa sera la serie tornerà in replica in coppia con gli ultimi episodi della prima stagione di FBI per la gioia del pubblico che ama l’adrenalina tra intrecci familiari e missioni da affrontare. Ad andare in onda saranno gli episodi 3 e 4 della seconda stagione a partire dalle 22.00 circa, con i titoli ‘I soccorsi non arriveranno’ e ‘Bloccati’ in cui saremo ancora alle prese con le conseguenze del terremoto a cui abbiamo assistito la scorsa settimana. Toccherà a Maddie mettersi a lavoro al centralino passando avanti le chiamate importanti e ignorando quelle meno urgenti soprattutto adesso che le linee sono intasate.

Sarà lei a indirizzare un uomo verso l’incendio più vicino quando chiama in centrale perché la moglie sta partorendo e Maddie capisce che non otterrà l’aiuto che gli serve molto presto. Michael, May e Harry vanno in chiesa per aiutare le vittime mentre Hen entra in un albergo alla ricerca di una bambina smarrita e si troverà ad occuparsi di un collega rimasto schiacciato dalle macerie.

Bobby dice addio ad Abby in 9-1-1 2?

Subito a seguire andrà in scena il quarto episodio di 9-1-1 2 in cui ormai il terremoto sarà un lontano ricordo e la squadra potrà andare avanti occupandosi di nuovi casi mentre Athena ottiene la promozione a tenente. Maddie lascia la casa di Abby che, in parte, torna protagonista perché Bobby sembra un po’ restio nel continuare questa relazione a distanza. La donna non sembra intenzionata a tornare a Los Angeles e questo manda un po’ in tilt la sua relazione, è arrivato per loro il momento di andare avanti e lasciarsi? Buck chiede l’assistenza domiciliare per il suo figlio disabile ma la risposta che ottiene non è proprio quella che si aspettava.

