9-1-1 2/ Anticipazioni episodi oggi, 10 dicembre: un blackout rovina tutto! (Replica)

9-1-1 2, anticipazioni episodi oggi, 10 dicembre, in replica

Tutto è pronto per il finale di 9-1-1 2 la serie firmata da Ryan Murphy che tornerà questa sera su Rai2 in coppia con FBI 2 ancora in replica e ad un passo dall’ultimo appuntamento. Salvo cambiamenti, infatti, giovedì prossimo la serie andrà in onda con ben tre episodi, gli ultimi della seconda stagione e, a quel punto, inizierà il conto alla rovescia in attesa della terza, prossimamente in onda su Rai2 dopo le vacanze natalizie. Ma cosa succederà questa sera? L’appuntamento è fissato per le 22.00 circa quando ad andare in onda saranno gli episodi 14 e 15 dal titolo, rispettivamente, A pezzi e Ocean’s 9-1-1 in cui succederà di tutto per via di un blackout che rovinerà i piani del team e metterà tutti in crisi. A complicare le cose per Buck e i suoi è un parto d’urgenza che il team rischia di perdersi per via del GPS fuori fase. Quando finalmente arrivano non c’è tempo per portare la mamma in ospedale, sta partorendo il suo bambino nell’atrio del suo appartamento, il parto alla fine riesce ma la donna sembra andare in arresto e quando arriva in ospedale sembra sia ormai troppo tardi.

Hen nei guai per via di un caveau “maledetto” in 9-1-1 2

Cos’altro succederà nei nuovi episodi di 9-1-1 2 in onda in replica su Rai2 questa sera? Il titolo del secondo episodio è emblematico perché riferito al film cult quasi omonimo e quindi i nostri saranno chiamati davvero ad occuparsi della rapina del secolo? Franklin Prentiss, direttore di banca, festeggia il suo pensionamento, ma qualcosa va storto quando un corriere portavalori gli stringe la mano e va in shock anafilattico e, poco dopo, anche il direttore fa lo stesso una volta entrato nel caveau. Eddie avanza l’ipotesi che si tratti di contaminazione da gas nervino ma questo non evita che anche Hen finisca nei guai per lo stesso motivo. Ci vorrà un piano da “ladri” per salvare il direttore, Hen e uscirne indenni?



