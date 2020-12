9-1-1 2/ Anticipazioni episodio oggi, 3 dicembre: che fine ha fatto Maddie? (Replica)

9-1-1 2, anticipazioni episodio oggi, 3 dicembre, in replica su Rai2

9-1-1 2 rallenta la sua corsa su Rai2. Anche questa sera la serie di Ryan Murphy andrà in onda nel prime time della rete giovane della tv pubblica ma alla fine sembra proprio che ad attenderci non ci saranno i soliti due episodi ma solo uno. La guida tv rivela che ad andare in onda sarà l’episodio numero 13 dalle 22.00 circa subito dopo un la replica di FBI 2. Nell’episodio numero 13 dal titolo ‘Lotta o muori’, Buck trova Chimney gravemente ferito davanti alla casa di Maddie e lo porta subito in ospedale mentre capisce che a ferirlo è stato proprio il marito della donna, il Jason di cui ha parlato prima di perdere i sensi è in realtà proprio Doug. Adesso Maddie è finita nei guai perché sembra essere sparita nel nulla e nel nuovo episodio partirà la caccia all’uomo che porterà ad una serie di colpi di scena che potrebbero mettere nei guai Buck soprattutto quando decide di usare il telefono dell’amico usando le sue impronte digitali mentre lui è privo di sensi. Quali saranno le prove contenute nel cellulare?

Che fine ha fatto Maddie?

Nell’episodio di 9-1-1 2 in onda questa sera, mentre Buck implora il detective Marks di credergli quando dice che questo è sicuramente opera di Doug, Maddie, ferita e impaurita appare nella macchina del suo ex che la accusa di essere la colpevole di tutto, anche della morte di Chimney. Quando accostano a una stazione di servizio, Maddie prende il contratto dell’auto a noleggio dal vano portaoggetti e dice a Doug che deve usare il bagno ed è così che riuscirà ad attirare l’attenzione dell’inserviente. Una volta dentro, trovata una finestra, si convince che riuscirà a scappare ma le cose non andranno come previsto..



