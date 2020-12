9-1-1 2/ Anticipazioni ultimi episodi 17 dicembre: il declino di Bobby (Replica)

9-1-1 2, anticipazioni ultimi episodi 17 dicembre (Replica)

9-1-1 2 torna in replica questa sera su Rai2 con il gran finale. Si chiude oggi, 17 dicembre, la grande corsa dei protagonisti della serie firmata da Ryan Murphy e che tanto successo ha ottenuto anche nel nostro Paese. La seconda rete della tv pubblica ha già annunciato l’arrivo della terza stagione, inedita in chiaro, a partire dal prossimo mese di gennaio ma, fino ad allora, dovremo accontentarci dell’ultimo saluto in scena questa sera con la messa in onda di ben tre episodi. Le vite private dei protagonisti continuano a intrecciarsi mentre i casi si moltiplicheranno lasciando i fan con il fiato sospeso ma con quali storie? Cosa vedremo questa sera? L’appuntamento è fissato per le 21.10 circa di oggi su Rai2 con gli episodi dal titolo ‘Bobby ricomincia’, ‘Attenzione a cosa desideri…’ e ‘La vita che scegliamo’ in cui conosceremo a fondo il nostro protagonista e non solo. Proprio il primo dei tre episodi in onda ripercorreranno quella che è stata la vita di Bobby e, in particolare, torneremo al momento in cui l’incendio che lui stesso ha causao, involontariamente, ha portato alla morte dei figli e della moglie. Da allora è arrivato il declino nella sua vita e Bobby iniziò a lasciarsi andare all’alcol fino a quando non è riuscito a rimettersi in piedi frequentando gli alcolisti anonimi. Le cose non sono andate lisce per lui e quando è tornato finalmente a lavoro, la pressione lo ha fatto ricadere di nuovo nel baratro fino a quando l’incontro con Athena cambiò tutto. Il racconto andrà avanti nel primo episodio ma negli ultimi due l’atmosfera cambierà.

Cosa ne sarà di Bobby negli ultimi episodi di 9-1-1 2?

Nel finale di 9-1-1 2 Bobby viene sospeso e toccherà a Chimney prendere le redini della caserma 118 e occuparsi di una prima operazione di soccorso ovvero quella che riguarda il salvataggio di un insegnante in gita con la sua scolaresca in una fabbrica di cioccolato fino a quando non è caduto nel liquore al cioccolato. Infine, Michael e Harry trovano un pacco bomba a casa di Athena e tutti dovranno occuparsi del caso cercando prima di salvarla e poi di capire il perché di questo gesto. Il caolpevole potrebbe essere Freddy e così è sua madre a venire interrogata per capire la verità. Il resto lo scopriremo solo questa sera seguendo gli ultimi tre episodi della serie in attesa della terza in onda subito dopo le vacanze.



