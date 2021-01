9-1-1 3/ Anticipazioni episodi oggi 10 gennaio: uno tsunami travolge tutti!

9-1-1 3, anticipazioni episodi oggi, 10 gennaio

Dopo la lunga pausa natalizia che ha messo in panchina le serie di Rai2, questa sera riprende la corsa di 9-1-1 con i primi episodi della terza stagione, ancora inediti in chiaro. La serie di Ryan Murphy torna in onda nel prime time della rete giovane di casa Rai e rimarrà sola almeno fino al prossimo mese quando poi sarà accompagnata dal suo spin-off, Lone Star, annunciato nei giorni scorsi e alla fine rimandato di qualche settimana. Ragazzi di Oggi e Annega o nuota sono i due episodi che ci terranno compagnia oggi, 10 gennaio, a partire dalle 21.10 circa e il primo pensiero da parte del pubblico non può che essere riferito a Buck che nel finale della seconda stagione andato in onda il mese scorso, ha lottato tra la vita e la morte. La terza stagione della serie Fox ripartirà proprio da lui che, dopo essersi ripreso e aver affrontato la riabilitazione, ricomincia ad addestrarsi passando il corso a pieni voti e tornando così a lavoro con gli altri colleghi vigili. Per lui inizia così una nuova vita che non lo vedrà più al fianco di Ali dopo il loro addio. Dall’altro lato troveremo Karen pronta ad affrontare una terapia ormonale per l’inseminazione e avere un bambino da Hen.

Uno tsunami travolge tutti nei primi episodi di 9-1-1 3

Nei primi due episodi di 9-1-1 3 non mancheranno i primi casi ad alta tensione perché proprio mentre Bobby e Athena organizzano una festa a casa loro in onore del loro amico di nuovo tra loro, Maddie riceve una chiamata. La donna di nome Jill ha partorito ma un’altra ha portato via la sua bambina. Questo porta la centralinista e Chimney a discutere della possibilità di avere dei bambini ma mettendo sul tavolo pareri e motivazioni diverse e, allo stesso tempo, valide. A chiudere l’episodio ci penserà una strana bassa marea al molo di Santa Monica. A quanto pare si prepara uno tsunami pronto a travolgere tutto e tutti, cosa succederà adesso ai nostri vigili? Sarà nel secondo episodio che capiremo le conseguenze tra persone da salvare e vittime. Buck nuota per salvare Christopher e gli altri mentre Athena e May rimangono bloccate in un ingorgo stradale mentre Maddie aiuta i suoi colleghi dalla sua postazione in centralino. L’episodio si chiuderà con la marea di nuovo pronta a ritarsi trascinando tutto e tutti, chi si salverà alla fine di questa serata? Lo scopriremo a partire dalle 21.10 questa sera.



