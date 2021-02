9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi 14 febbraio: Maddie affronta il suo passato

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 14 febbraio

E’ il finale della prima metà di stagione quello che andrà in onda oggi, 14 febbraio, su Rai2, a partire dalle 21.20 circa. L’appuntamento con 9-1-1 3 è fissato con l’episodio numero 10 dal titolo “Spirito natalizio” in cui non mancheranno le sorprese nemmeno in periodo natalizio e non solo per via delle chiamate alla quale dovranno rispondere ma anche per via della vita privata che continua a tenerli occupati. In particolare, Bobby si troverà a festeggiare il suo primo Natale con Athena, May e Harry ma il fatto che lui non sia ancora fuori pericolo lascia tutti in ansia. C’è la possibilità che la sua esposizioni alle radiazioni possa avergli causato un tumore ma solo oggi scopriremo come andrà le cose per lui. Dall’altro lato abbiamo Maddie che non riesce ancora a liberarsi della zavorra del suo passato e questo le impedisce di voltare pagina davvero, proprio questa sera le cose andranno bene per lui? L’analista di Maddie ha capito che lei è troppo condizionata dal ricordo di Doug e che il fatto di non voler superare la sua morte sia legato alla sua paura di essere indipendente.

Maddie affronta il passato e..

Nel nuovo episodio di 9-1-1 3, Michael si comporta in maniera strana mentre Chimney prova a convincere Maddie ad accettare quei soldi, ma lei ritiene di non meritarli. Il vero momento ad alta tensione è quando la nostra centralinista si recherà a Big Bear per affrontare proprio la morte di Doug ammettendo che avrebbe preferito morire insieme a lui perché, nonostante tutto, lo ha amato davvero tanto. Alla caserma 118 viene festeggiato il Natale con amici e parenti e sarà a quel punto che tutti i protagonisti della serie firmata da Ryan Murphy potranno tirare le fila del loro anno confuso e sempre al limite.



