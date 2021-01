9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 17 gennaio: lo tsunami sconvolge Buck

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 17 gennaio

Nuovo appuntamento con l’alta tensione questa sera su Rai2. I fan di 9-1-1 3 sono nuovamente chiamati all’appello per guardare due nuovi episodi della loro serie tv preferita proprio come hanno fatto domenica scorsa regalando ai nostri agenti e pompieri ottimi ascolti. Dal 7 febbraio arriverà a fare coppia con la serie anche il suo spin-off Lone Star ma fino a quel momento potremo godere di una prima serata tutta firmata da Ryan Murphy (ameno in teoria). A partire dalle 21.10 aprirà la serata l’episodio numero 3 dal titolo ‘Squadra di ricerca’ e subito dopo, intorno alle 22.05 prenderà il via l’episodio 4 dal titolo ‘Inneschi’. Gli spettatori si troveranno a fare i conti con un Buck disperato perché non sa dove possa essere finito Christopher dopo lo tsunami che ha travolto il molo di Santa Monica. L’onda si è ritirata e ha trascinato via anche lui e adesso Bobby non sembra in grado di rintracciarlo, come farà adesso?

Gli agenti impegnati dopo lo tsunami

Nei nuovi episodi di 9-1-1 3, Bobby e Eddie salvano alcune persone che erano rimaste bloccate mentre Charlie usa il suo drone per cercare un suo amico dispersi. Ancora una volta, invece, Maddie si ritroverà salda alla sua postazione per cercare di risolvere la situazione e aiutare come può, riuscirà a farlo nonostante tutto quello che sta succedendo ai suoi agenti? Buck arriva in ospedale ma Christopher non è stato trovato da nessuna parte e questo spazza via ogni speranza di trovarlo ancora vivo e al nostro protagonista non rimane che piangere scusandosi per quanto è successo. Sarà a quel punto che un colpo di scena farà tornare il sorriso ai protagonisti e al pubblico a casa. Cosa è successo e come andrà a finire per tutti gli altri protagonisti della serie questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA