9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 21 marzo: Eddie nei guai?

Siamo all’episodio numero 15 di 9-1-1 3 e anche questa sera il pubblico di Rai2 potrà godere la messa in onda della serie e del suo spin-off subito dopo e così sarà fino al prossimo 11 aprile quando andranno in scena i gran finali e i nostri amati protagonisti ci lasceranno fermi al palo in attesa del seguito (già annunciato e in onda negli Usa). Fino ad allora dovremo accontenarci della messa in onda dell’episodio dal titolo ‘La storia di Eddie’ in onda dalle 21.10 circa di oggi, 21 marzo. Al centro di tutto ci sarà il personaggio interpretato da Ryan Guzman, Eddie Diaz, quando decide di scendere in un canale di scarico per recuperare e salvare un bambino rimasto incastrato. Il giovane non aveva tenuto conto del fatto che tutto questo potesse portare alla mente dolorosi eventi del passato, cosa farà a quel punto?

Eddie nei guai in 9-1-1 3?

Un balzo nel tempo nel nuovo episodio di 9-1-1 3 ci riporta nel 2011, a El Paso, in Texas, l’anno in cui Eddie è diventato padre e annuncia alla sua fidanzata Shannon, con la quale i rapporti non erano idilliaci, di volersi arruolare nell’esercito. La relazione tra Eddie e Shannon era sempre sembrata condannata, anche quando sono tornati insieme, e le cose apparentemente stavano andando bene, non c’era molto tra loro a causa di molti risentimenti e saranno una serie di flashback che metteranno insieme i pezzi della sua vita. Intanto, ai giorni nostri, si torna di nuovo a pensare alla missione che vede impegnata la squadra. Eddie si spinge a terra per aiutare a far uscire il ragazzo, ma non appena lo raggiunge, il tempo finisce e il Capitano chiede di rientrare subito ma la risposta che riceve è un no.

Eddie si rifiuta di lasciare il bambino indietro e taglia il cavo e ricade nel buco per tornare da lui e questo complica la missione di salvataggio ma alla fine riesce comunque a salvare il ragazzo perché Chimney scende per aiutarli a tirarli fuori. 9-1-1 3 andrà avanti con questi nuovi episodi e con i racconti con Eddie e non solo visto che quelli che rimangono da mandare in onda sono solo gli ultimi tre.

