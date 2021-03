9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 28 marzo: Athena alle prese con uno stupratore!

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 28 marzo

L’amore della vita è il titolo dell’episodio di oggi di 9-1-1 3. La serie tornerà in onda questa sera ad un passo dal finale che è fissato, per il momento, al prossimo 11 aprile. Questo significa che l’appuntamento singolo con 9-1-1 non ci lascerà con la fine di questo mese di marzo e che le novità per i nostri ragazzi non mancheranno. Da Bobby ad Athena, cosa ne sarà di loro ad un passo dai saluti finali? In questi giorni abbiamo avuto modo di conoscere il nuovo Buck che per l’occasione si calerà nei panni di Cupido. Secondo le anticipazioni del nuovo episodio sembra proprio che il nostro vigila sarà chiamato ad aiutare un vigile del fuoco in pensione che è alla ricerca del suo amore perduto. In questa nuova veste di uomo cambiato e pronto ad aiutare gli altri, Buck ha deciso di cercarlo per rimetterli insieme dopo tutti questi anni? Ci riuscirà davvero?

9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 28 marzo: TK morirà?

9-1-1 3 metterà Athena faccia a faccia con uno stupratore seriale

Dall’altro lato abbiamo Hen (Aisha Hinds). La nostra protagonista di 9-1-1 3 è pronta a mettere in discussione quando un caso e il suo epilogo la spingono a farsi domande importanti. La nostra squadra riceve una chiamata che la porta a soccorrere una coppia rimasta intrappolata nell’appartamento in fiamme. Dopo una lunga operazione, i due vengono tirati fuori ma l’epilogo non sarà positivo visto che l’uomo è vittima di un attacco cardiaco e muore. A questo punto è proprio Hen che si chiede se i medici hanno approcciato il caso nel modo giusto oppure no e se questa morte poteva essere evitata. A quale conclusione arriverà? Non mancherà una lunga parte dedicata alla nostra Athena che sarà sulla scena di un incidente che ha coinvolto un drone.

YOUR HONOR/ La mini-serie convincente dove Bryan Cranston perde un confronto

Fin qui niente di male se non fosse che il caso la coinvolgerà direttamente perché non potrà far finta di niente quando scoprirà che il proprietario del drone in realtà è uno stupratore seriale. Come farà a risolvere questo caso e a chi chiederà aiuto per cerca di portare l’uomo dietro le sbarre? Le rivelazioni arriveranno solo questa sera quando il nuovo episodio di 9-1-1 3 andrà in onda nel prime time di Rai2 in coppia con il suo spin-off Lone Star.

LEGGI ANCHE:

The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi, 26 marzo: Lea Vs gli hacker!

© RIPRODUZIONE RISERVATA