9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 4 aprile: Hen tradisce Karen?

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 4 aprile

Penultimo appuntamento con 9-1-1 3 su Rai2 oggi, 4 aprile, a partire dalle 21.20 circa. La serie tv tornerà con il suo spin-off nella domenica sera della rete anche nel giorno di Pasqua con un episodio al cardiopalma in cui Karen ed Hen finiranno di nuovo ai ferri corti. La prima ha scoperto che Hen riceve chiamate da un’altra donna e inoltre ha capito che le ha mentito finendo in un ristorante con lei, forse è di nuovo il momento di capire se è arrivato il momento di tradirlo? Dall’altra parte Athena continua ad occuparsi di Jeffrey che sembra ormai essersi dato alla fuga salvo poi trovarlo in un magazzino proprio vicino ad un locale che frequentava spesso, ma non manca il caso del giorno.

9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 4 aprile: T.K. in crisi dopo il coma

Athena faccia a faccia con Jeffrey

C’è un uomo da salvare, un uomo rimasto incastrato in una cella frigorifera per via della serratura elettronica ormai bloccata, riusciranno i nostri vigili a portarlo in salvo? Dall’altro lato, due potatori che lavoro per il comune finiscono nei guai quando una donna ruba loro il furgone e finisce contro il palo della luce scatenando il blackout, lo stesso che lasciato l’uomo incastrato della cella. A quanto pare questo non sarà l’unico problema visto che anche Michael finisce vittima dello stesso blackout quando rimane intrappolato dentro un ascensore insieme al dottor David Hale. Nello stesso episodio di 9-1-1 3 continueremo ad occuparci anche della nostra Athena che, capito dove può trovare Jeffrey, decide di affrontarlo finendo così in uno scontro cruento che solo Bobby, insieme al resto dei colleghi, riuscirà a sedare mettendo ko lo stupratore che finisce così in manette. La nostra protagonista, invece, finisce in ospedale a causa delle ferite riportare durante lo scontro ma sembra proprio che non ci dovrà rimanere a lungo.

FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi, 3 aprile: delitto passionale o razzista?

Hen rivela la verità a Karen..

Karen affronta Hen e così scopre che non è assente per via di un tradimento ma solo perchè sta vedendo la dottoressa Royce per capire se sarà in grado o meno di iscriversi alla facoltà di medicina. I guai non vengono mai da soli e anche per Maddie è il momento di entrare in azione quando riceve la chiamata di una donna che le comunica un deragliamento di un treno a Los Angeles con diversi feriti a bordo, e non solo. Qual è lo scenario che si porrà davanti ai nostri eroi quando arriverà sul luogo? Lo scopriremo solo tra qualche ora quando la serie andrà in onda su Rai2 in coppia con 9-1-1 Lone Star ad un passo dal finale della prossima settimana.

LEGGI ANCHE:

Sgarbi contro Leonardo, serie tv Rai Uno/ "Spettacolo indignitoso, quel bacio gay..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA