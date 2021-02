9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 7 febbraio: Hen è innocente?

9-1-1 3, anticipazioni episodio oggi, 7 febbraio

Il nono episodio di 9-1-1 3 ci attende questa sera su Rai2 in coppia con il suo spin-off Lone Star che prenderà il via proprio questa sera. La serie tv tornerà ad occuparsi di nuovi casi al cardiopalma, spesso ai limiti del possibile e lo farà con l’episodio dal titolo Conseguenze in cui ci troveremo a capire cosa ne sarà di Hen proprio dopo l’incidente della scorsa settimana ma le sorprese non mancheranno. Mentre lei, Eddie e Maddie finiscono dall’analista, Bobby viene a sapere che è successo qualcosa che ha causato l’incidente e che non è dipeso da Hen e quando le comunica che è solo per via di un errore nel semaforo (che ha segnato verde nello stesso momento a tutte e due le conducenti), tutto cambia, almeno in teoria, visto che la donna continua a sentirsi in colpa per quello che è successo almeno fino a quando non si trova faccia a faccia con la sua life coach, la donna alla quale salvò la vita scegliendo poi di diventare un vigile del fuoco.

9-1-1 3, Hen è innocente?

Nel nuovo episodio di 9-1-1 3 non cambieranno i casi per gli altri protagonisti, Athena compresa. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana che ci ha raccontato la sua vita in passato e la storia che la lega al suo fidanzato, adesso toccherà a lei rimanere un po’ delusa quando avrà tra le mani il saggio di ammissione all’università di May che parla della madre come di qualcuno pronto a combattere una battaglia già persa perché contro un sistema che è corrotto da dentro. La nostra protagonista dovrà mettere in gioco tutta la sua abilità per evitare uno scontro con la figlia e chiarire il suo punto di vista capendo il suo, riusciranno davvero a farlo? Tara chiama Maddie pregandola di raggiungere a casa sua e una volta sul posto trova Vincent riverso a terra: lei gli ha sparato. Riuscirà Maddie a salvarlo evitando così all’amica di rovinarsi per sempre la vita uccidendo il marito?



© RIPRODUZIONE RISERVATA