9-1-1 4/ Anticipazioni 1 agosto: Atena scopre un segreto di Bobby…

9-1-1 4, anticipazioni episodio 1° agosto: Atena scopre un segreto che riguarda Bobby

Nuovo appuntamento con 9-1-1 4, la serie tv ambientata all’interno di una caserma di vigili del fuoco e di paramedici di Los Angeles. Secondo le anticipazioni dell’episodio in onda il 1° agosto su Rai2, vedremo la squadra risponde alla chiamata d’aiuto di una sposa nel giorno del suo matrimonio. In particolare, nell’episodio 4×13 dal titolo Sospetto, il team risponde soccorre una madre che è caduta dal balcone del suo appartamento. Più tardi, Eddie inizia a sospettare che la madre stia mentendo, e che stia invece facendo ammalare suo figlio per ottenere i soldi dell’assicurazione.

Nel frattempo, Atena e Bobby iniziano ad avere problemi di convivenza quando lui inizia a mentire. Ciò porterà la donna ad indagare e scoprirà che il compagno gli nasconde un segreto… Maddie inizia a soffrire di depressione postpartum dopo la nascita del suo primo figlio. Inoltre, Hen è preoccupata per la salute di sua madre. Nel frattempo, Eddie comincia a mettere in dubbio la sua relazione con l’ex insegnante di Christopher quando Carla fa notare che non sta facendo la scelta giusta stando con lei.

9-1-1 4, dove eravamo rimasti: Eddie e Buck a caccia di un tesoro

Nei precedenti episodi di 9-1-1 4 abbiamo visto la città di Los Angeles in preda al panico per una caccia al tesoro davvero particolare. I cittadini e i primi soccorritori si trovano in una situazione caotica quando un famoso autore muore e lascia uno scrigno del valore di 5 milioni di dollari sepolto da qualche parte in città.

Intanto, Atena indaga sulla morte dell’uomo e rimane scioccata nello scoprire che l’autore aveva simulato la sua morte per capire la fine del suo ultimo libro. Eddie e Buck si alleano con un tale cacciatore, Taylor Kelly, per trovare il tesoro, nonostante ad Eddie non vada a genio la compagnia di quest’ultimo.

