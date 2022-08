9-1-1 4/ Anticipazioni ultimo episodio 8 agosto: Eddie in ospedale, morirà?

9-1-1 4, anticipazioni episodio 8 agosto: Eddie in ospedale dopo la sparatoria…

Ultimo appuntamento con 9-1-1 4: stasera 8 agosto va infatti in onda il finale di stagione. La serie tv racconta le vicende di vigili del fuoco e di paramedici di Los Angeles che ogni giorno corrono contro il tempo per salvare vite umane. Secondo le anticipazioni, nell’episodio 4×14 dal titolo Sopravvissuti, Buck e gli altri portano Eddie in ospedale dopo che quest’ultimo è stato ferito gravemente da un cecchino. L’aggressore, però, continua a mietere vittime, e la squadra del 118 è in stato di allerta perché chiunque potrebbe essere colpito.

Atena ha un’intuizione e controlla la postazione dove il cecchino ha sparato trovando un bossolo: questo è indice che il criminale sta prendendo di mira i vigili del fuoco, motivo per cui Eddie è stato colpito. Sue, intanto, sospetta che Maddie potrebbe soffrire di depressione post-partum dato che non riesce a conciliare il lavoro con la sua vita personale. A quel punto, prende una decisione importante.

9-1-1 4, dove eravamo rimasti: Bobby nasconde un segreto? Atena indaga…

Nei precedenti episodi di 9-1-1 4, il team ha risposto alla chiamata di aiuto di una madre che è caduta dal balcone del suo appartamento. Più tardi, Eddie inizia a sospettare che la donna stia mentendo, e che stia invece facendo ammalare suo figlio per ottenere i soldi dell’assicurazione. Atena e Bobby iniziano ad avere problemi di convivenza quando lui inizia a mentire. Ciò porterà la donna ad indagare per scoprire se lui la tradisce o se abbia ricominciato a bere. In realtà scopre che Bobby sta facendo da sponsor a una donna che tempo prima, da ubriaca, aveva causato un massiccio tamponamento.

Maddie inizia a soffrire di depressione postpartum dopo la nascita del suo primo figlio e non sa come gestire casa e lavoro. Inoltre, Hen è preoccupata per la salute di sua madre. Nel frattempo, Eddie comincia a mettere in dubbio la sua relazione con l’ex insegnante di Christopher quando Carla fa notare che non sta facendo la scelta giusta stando con lei. A fine episodio, un misterioso cecchino spara a Eddie che cade a terra proprio davanti gli occhi inorriditi di Buck…











