9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2/ Anticipazioni 18 luglio: genitori e bambini scomparsi

Nuovo appuntamento con 9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2, le serie tv ambientate all’interno di una caserma di vigili del fuoco e di paramedici di Los Angeles. Secondo le anticipazioni degli episodi in onda 18 luglio su Rai2, vedremo entrambe le squadre alle prese con problemi genitoriali e bambini scomparsi. In particolare, nell’episodio 4×10 di 9-1-1 dal titolo Genitori e figli, vedremo la squadra rispondere a una serie di chiamate che riguardano i genitori e i loro figli. Problemi anche per Chimney e Maddie, che cercano di adattarsi alla loro nuova vita con il figlio neonato. Poi, Hen e Karen resteranno sconvolti quando Nia ritrova la madre naturale.

A seguire, l’episodio 2×10 di 9-1-1 Lone Star dal titolo Lasciati aiutare dagli amici. Le anticipazioni ci rivelano che la 126 risponde alla chiamata di un sanguinoso disastro in una gelateria e poi aiutano a salvare un ragazzo scomparso dalla sua stessa festa di compleanno. TK e Carlos fanno un grande passo avanti nella loro relazione. Inoltre, Grace impara a fare affidamento sugli altri dopo l’incidente d’auto.

9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2, dove eravamo rimasti: Maddie in travaglio, Grace e Judd lottano per la vita

Nei precedenti episodi di 9-1-1 4 abbiamo visto Atena e il 118 darsi da fare per salvare quante più vite umane possibili dopo il terribile tamponamento in autostrada causato da un guidatore ubriaco. Maddie è entrata in travaglio, mentre Hen e Karen sono preoccupati per quando Nia dovrà incontrare la madre biologica.

Nello scorso episodio di 9-1-1 Lone Star 2, invece, abbiamo visto Grace e Judd combattere per restare in vita all’indomani dell’orribile incidente d’auto che li ha coinvolti. In questo intenso episodio, il pubblico ha ripercorso, attraverso flashback, i momenti salienti della loro relazione: da come una tragedia abbia portato Judd a incontrare Grace, e come alla fine si siano innamorati.

