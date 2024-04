9-1-1 5/ Anticipazioni puntata 7 aprile 2024: un’intera famiglia rischia di saltare in aria…

9-1-1 5: anticipazioni oggi 7 aprile 2024

Torna questa sera l’appuntamento con una delle serie più adrenaliniche e seguite della tv: 9-1-1 5. Il capolavoro che unisce gusto per l’azione e storie introspettive porta la firma di Ryan Murphy, autore anche del celebre spin-off Lone Star. Il quinto capitolo è già andato in onda negli Stati Uniti nel 2022 ed è finalmente disponibile in Italia, in chiaro, ogni domenica su Rai 2.

Prima di addentrarci nelle anticipazioni di 9-1-1 5, vediamo dove eravamo rimasti nell’ultimo episodio della serie tv. Lo scenario era quello della vigilia di Natale; un’atmosfera lieta presto guastata da un brutto incidente in città. Come se non bastasse anche le storie personali dei protagonisti avevano lasciato con il fiato sospeso, con particolare riferimento al rapporto tra Eddie e Christopher.

Anticipazioni puntata 9-1-1 5: la trama dell’11esimo episodio

Stando alle anticipazioni di 9-1-1, quinta stagione, per l’11esimo episodio la tensione raggiungerà picchi mai visti. La squadra d’emergenza si ritroverà a dover intervenire sul luogo dove si è realizzato un incidente per nulla banale. Su un pick-up di una famiglia qualunque è stato infatti piazzato, senza alcuna ragione presunta, un ordigno esplosivo. La bomba rischia di far saltare in aria il veicolo e con esso rischiano seriamente la vita tutti i passeggeri.

Intanto, Eddie sarà ancora alle prese con un periodo piuttosto turbolento dal punto di vista sia emotivo che psicologico. Il suo nuovo lavoro sembra non corrispondere alle sue ambizioni e aspettative e con fatica tenta di inserirsi in dinamiche che non lo appassionano. Nuove decisioni importanti anche per Buck che si troverà ad un bivio legato alla sua attuale relazione sentimentale.

