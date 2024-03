9-1-1, Lone Star 3, anticipazioni puntata 17 marzo 2024/ Paul ancora in crisi dopo l’operazione

9-1-1, Lone Star 3: anticipazioni puntata 17 marzo 2024

Gli appassionati delle trame ricche di adrenalina, e dunque del genere crime, potranno giovare in questo articolo delle anticipazioni di 9-1-1, Lone Star 3; in onda questa sera – domenica 17 marzo – su Rai Due. Giunto alla terza stagione, lo spin off targato Ryan Murphy torna con nuove appassionanti dinamiche pronte ad incollare allo schermo gli appassionati.

La terza stagione di 9-1-1, Lone Star – spin off del titolo omonimo – è dunque entrata nel vivo: questa sera su Rai Due andrà infatti in onda il decimo episodio che offrirà una serie di dinamiche spartiacque rispetto a quanto accaduto nei precedenti episodi. Non sono da segnalare in linea generale cambiamenti degni di nota rispetto al cast dell’attuale capitolo. La regia ha infatti mantenuto il medesimo cast di attori già visto nella seconda stagione.

9-1-1 Lone Star 3, anticipazioni puntata: la trama del decimo episodio, in onda oggi 17 marzo

Addentriamoci ora nella anticipazioni di 9-1-1 Lone Star 3, per la puntata di questa sera domenica 17 marzo. Protagonisti delle prime vicende saranno Owen e Tommy che saranno chiamati a soccorrere un gran numero di persone per un grave incidente verificatosi presso un ristorante a tema medioevale.

Arrivati sul posto, Owen e Tommy si renderanno subito conto di essere in presenza di uno scenario piuttosto ostico e difficile da dirimere. Buona parte dei clienti sono infatti in condizioni serie a casa di un avvelenamento da monossido di carbonio. Non sarà però questo l’unico scenario previsto per l’appuntamento di questa sera. La squadra dovrà infatti gestire la preoccupazione per le condizioni di Paul; l’uomo non si è ancora ripreso del tutto dal punto di vista psicologico dopo l’operazione.

