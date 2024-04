9-1-1 Lone Star 3/ Anticipazioni puntata 7 aprile 2024: Catherine riceve un pacco pericoloso!

9-1-1 Lone Star, terza stagione: anticipazioni puntata 7 aprile

La terza stagione di 9-1-1 Lone Star è finalmente giunta in Italia, con 18 episodi ricchi di colpi di scena e scenari complessi. L’esordio della serie che porta la firma di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear è avvenuto qualche mese fa in America.

La serie si svolge ad Austin, in Texas, e racconta le vicende dei soccorritori della caserma 126. Ogni squadra ha un suo capitano per poi fare capo alla stessa caserme. Il protagonista è Owen Strand, interpretato in modo molto convincente dall’attore Rob Lowe. Vediamo, dunque, quali novità ha in serbo l’undicesima puntata della serie della serie, che andrà in onda domenica 7 aprile, dalle 21:50 su Rai 2.

9-1-1 Lone Star 3, anticipazioni puntata: “Principe Albert in scatola”

Owen e il gruppo della squadra speciale 126 vengono chiamati ad entrare in azione, ma nel frattempo Catherine fa una scoperta sconcertante che potrebbe mettere a rischio il suo lavoro. La donna riceve un pacco sconosciuto che potrebbe contenere materiale biologico contaminato.

Le anticipazioni di 9-1-1 Lone Star in onda oggi, rivelano che il rischio per la struttura è alto, Catherine deve sventare ogni pericolo, ma non ha molto tempo. Grace e Carlos, invece, si ritrovano ad indagare su quello che apparentemente sembra uno scherzo che si rivela successimene un gioco potenzialmente mortale.

9-1-1 Lone Star terza stagione: cast della puntata del 7 aprile

La puntata in onda questa sera, 7 aprile 2024, è colma di coli di scena e situazioni al limite che la squadra 126 dovrà affrontare.

Ecco il cast del nuovo appuntamento con la serie: Rob Lowe: Owen Strand, Ronen Rubinstein: TK Strand, Gina Torres: Tommy Vega, Rafael L. Silva: Carlos Reyes, Sierra McClain: Grace Ryder, Jim Parrack: Judd Ryder, Natacha Karam: Marjan Marwani, Julian Works: Mateo Chavez, Brian Michael Smith: Paul Strickland, Brianna Baker: Nancy Gillian.











