9-1-1, Lone Star 3, anticipazioni puntata 7 gennaio 2024/ Una tempesta di neve colpisce Austin…

9-1-1, Lone Star: anticipazioni puntata 7 gennaio

Per gli appassionati del genere crime e di trame sempre colme di colpi di scena, torna questa sera – 7 gennaio 2024 – l’appuntamento con 9-1-1, Lone Star. Il titolo ha raggiunto la sua terza stagione che finalmente arriva in Italia e si piazza nella programmazione di Raidue per questa domenica, in onda alle ore 21:50.

Come anticipato, questa sera – domenica 7 gennaio – torna uno degli appuntamenti più seguiti per gli amanti del genere crime e poliziesco: a partire dalle ore 21:50 andrà in onda la prima puntata della terza stagione de 9-1-1 Lone Star. Spin-off del titolo omonimo, porta ovviamente la firma di Ryan Murphy con la partecipazione di Brad Falchuk e Tim Minear. Rispetto alla stagione precedente, non sono da segnalare stravolgimenti dal punto di vista del cast: tutti i colpi di scena sono stati conservati per la trama.

9-1-1 Lone Star, anticipazioni puntata: la trama del primo episodio in onda oggi 7 gennaio

Le anticipazioni della prima puntata di 9-1-1 Lone Star ci dicono che le emozioni saranno belle forti già dai primi minuti di questa terza stagione. Il titolo “Grande Freddo” rende già l’idea: Owen è alle prese con la sospensione postuma all’aggressione di Billy, colpito per ragioni non proprio chiare. Il primo non solo non accetta il provvedimento, ma soprattutto si dimostra sicuro di non voler dare le proprie scuse al collega.

Nel frattempo, i mesi sono trascorsi e Tommy, TK e Nancy continuano a lavorare privatamente per riuscire prima o poi a riformare la squadra Marjan. Improvvisamente però, quello che sembrava essere un momento piatto viene improvvisamente sconvolto da una terribile tempesta di neve e ghiaccio che mette la cittadina di Austin alle strette

