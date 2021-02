9-1-1 Lone Star, anticipazioni 7 febbraio dello spin-off con Rob Lowe e Liv Tyler

Dopo tanta attesa finalmente il momento è arrivato. A partire dalle 22.00 di oggi, 7 gennaio, finalmente avremo modo di vedere, anche in chiaro, il primo episodio di 9-1-1: Lone Star, lo spin-off della ben più nota 9-1-1. Era il maggio del 2019 quando la produzione ha annunciato l’ordine di una serie tv pronta a nascere da una costola della serie madre ma con un’ambientazione diversa, ci sposteremo infatti ad Austin, e con un protagonista, Rob Lowe, pronto a mettere insieme la sua squadra. Sarà l’attore a vestire i panni di Owen Strande, il capitano dei Vigili del fuoco di New York che decide di spostarsi ad Austin con suo figlio T.K. Quest’ultimo ha una delusione d’amore da smaltire, mentre il primo deve fare i conti con una nuova missione soprattutto dopo aver saputo che ha un tumore ai polmoni e rischia non solo la vita ma anche la gestione della caserma.

Liv Tyler nella prima stagione di 9-1-1 Lone Star

Al fianco di Rob Lowe prenderà posto la bella Liv Tyler, almeno nella prima stagione (visto che ha lasciato il suo ruolo e non sarà negli episodi della seconda), nei panni del Capo paramedico di Austin, una donna forte e preparata che si farà notare da Strande soprattutto per via della sua ossessione, ovvero la voglia di scoprire cosa ne è stato della sorella, Iris, scomparsa misteriosamente forse per mano dell’ex fidanzato. 9-1-1 Lone Star prenderà il via questa sera, a partire dalle 22.00 circa, con un singolo episodio dal titolo ‘Una nuova vita’ scritto da Ryan Murphy in cui il capitano Owen Strand viene scelto per mettere in piede una Caserma ad Austin in Texas decimata in un incidente durante un incendio. Il ricordo delle vite spezzate aleggia ancora tra le mura della Caserma ma questo non ferma il nuovo Capitano che, insieme a suo figlio, decide di assumere il complicato incarico e suo figlio decide di seguirlo dopo aver scoperto che il suo ragazzo è innamorato di un altro uomo.

I drammi di T.K.

La sua ricaduta nella dipendenza spinge il padre ad aiutarlo, ancora una volta, per poi convincerlo a seguirlo per trovare una nuova vita compiendo questa loro missione. Toccherà proprio ai due scegliere tutti i membri dell’unità mettendo insieme diversità sia di genere che di religione e di orientamento sessuale. Come finirà questa nuova avventura? Missioni al limite del reale terranno impegnati Capitano Strand e i suoi vigili del fuoco che prima di trovare la giusta sintonia dovranno lavorare sodo e non solo sul loro furgone ma anche sul luogo del primo incidente a cui saranno chiamati a rispondere.



