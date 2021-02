9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 14 febbraio: Strand e il tumore

9-1-1 Lone Star, anticipazioni episodio oggi, 14 febbraio

Cambiare prospettiva, questo è il titolo del nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star in onda oggi, 14 febbraio, in onda questa sera in coppia con la serie tv madre, 9-1-1. Negli Usa le due serie iniziano a perdere un po’ i pezzi ma martedì sera i nuovi episodi arriveranno su Sky mentre su Rai2 siamo ancora fermi alla prima stagione e questa sera scopriremo se il nuovo capo della Caserma di Austin riuscirà davvero a mettere insieme i suoi vigili oppure no. Sono tante le proposte che ha fatto già nel primo episodio ma solo questa sera scopriremo come inizieranno i lavori per riportare tutto al vecchio splendore. In particolare, la squadra dovrà occuparsi di un avvelenamento da mercurio e toccherà a Paul trovare il colpevole proprio mentre arrivata una chiamata al 9-1-1 che vede Michelle intervenire in aiuto per un attacco d’asma. Toccherà proprio a questa famiglia rivelare al nostro Capitano un indizio sulla scomparsa della sorella Iris. Sembra che quella notte la giovane si sia allontanata in un auto, e se non fosse il suo fidanzato il colpevole?

Owen fa fatica ad accettare il tumore ma..

Nel nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star, vedremo il Capitano Strand pronto a seguire la terapia per la cura del suo tumore. La chemio lo porta a conoscere altre persone nella sua stessa situazione e a legare con Judd ma questo non cambia la realtà dei fatti. Owen non accetta la malattia e, soprattutto, il fatto che questo cambierà il suo aspetto e, magari, farà cadere i suoi amati capelli. Questa rimane una delle sue paure più grandi anche se presto dovrà fare i conti con il fatto che anche sul lavoro i problemi non mancheranno. Intanto, TK ha dei ripensamenti sulla sua relazione con Carlos, un poliziotto, quando Carlos vuole più di una relazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA