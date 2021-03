9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 21 marzo: Owen salva la carriera e…

9-1-1 Lone Star, anticipazioni episodio oggi, 21 marzo

Tutto è pronto per il gran finale di 9-1-1 Lone Star che dovrebbe andare in onda il prossimo 11 aprile, salvo cambiamenti. Lo spin-off e la sua serie madre continuerà ad andare avanti su Rai2 e anche oggi, 21 marzo, tornerà alle 22.00 circa con l’episodio dal titolo Bugie in cui Owen continua a mettersi a dura prova per riuscire a non perdere il suo posto alla guida della squadra. Quello che credeva un amico lo ha tradito e adesso che la verità sul suo tumore è venuta a galla non può fare altro che allenarsi duramente per il CPAT ovvero il test che certificherà la sua abilitazione fisica alla professione di vigile del fuoco, ma ci riuscirà davvero? Al momento quello che preoccupa è il suo fiato corto e mentre il test continua anche lui si accorge che forse non è più come prima a causa della chemio che sta facendo e questo lo spinge a pensare che non supererà la prova e perderà tutto. Intanto, mentre suo figlio aiuta Owen a portare a termine le sue prove, la squadra viene chiamata per risolvere e occuparsi di due casi.

9-1-1 3/ Anticipazioni episodio oggi, 21 marzo: Eddie nei guai?

Owen salva la carriera grazie ad una tempesta?

Parte da qui il nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star in cui un toro in fuga semina il panico anche in un parcheggio di un rivenditore d’auto mentre un tuttofare viene colpito da una crisi epilettica. Ciliegina sulla torta sarà il momento in cui Owen va a giocare a golf con Billy quando sopraggiunge una tempesta e proprio l’amico viene fulminato. A quel punto è il nostro Capitano che se lo carica sulla schiena e lo porta in salvo. I dottori non possono far altro che confermare che se non fosse stato per lui a quest’ora non potrebbe raccontarlo e così questo potrebbe salvare il suo posto al timone della squadra. Intanto, Michelle segue nuovi indizi sulla scomparsa della sorella Iris e questa volta lo fa al fianco della detective Sarina Washington che le ha rivelato qualcosa di cui non era al corrente.

Forse la donna non è morta come lei pensava e non è di certo il suo fidanzato dell’epoca ad averla uccisa o ad averla fatta sparire. Messa da parte questa idea sul caso, la bella Michelle si troverà sui binari giusti per scoprire una verità sconvolgente ad un passo da quello che potrebbe essere il loro incontro. Che fine ha fatto sua sorella e dove è stata in tutti questi anni?

