9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 28 marzo: TK morirà?

Finale? Anzi no. Mentre i medical drama hanno chiuso i battenti al venerdì, sembra che 9-1-1 Lone Star e la sua serie madre continueranno ad andare in onda alla domenica e anche questa sera, 28 marzo, fino al prossimo 11 aprile. Questo significa che il pubblico avrà tutto il tempo di pensare a quello che è successo e che succederà in questi ultimi episodi e, in particolare, nell’episodio dal titolo Atroci verità in cui le cose per i nostri protagonisti saranno sempre più complicate. Per fortuna il nostro Capitano Owen ha avuto modo di difendere con le unghie e con i denti il suo posto di lavoro e un fulmine è arrivato ad aiutarlo convincendo i suoi superiori che, nonostante il tumore e le cure, sia ancora in grado di prendersi cura dei suoi vigli e della Caserma che gli è stata affidata.

Buone notizie per Owen, un po’ meno per Michelle

Sembra che un’altra buona notizia sia dietro l’angolo per il nostro capitano visto che la cura sperimentale che sta seguendo sta dando i suoi frutti. L’uomo scopre comunque che i medicinali sono stati sperimentati sui cani che sono stati poi abbandonati, almeno in parte, e così decide di prenderne uno in adozione, un cane che ha un cancro ai polmoni e che potrà ‘capirlo’ a differenza di altri. Dall’altro lato, nel nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star, sentiremo ancora parlare di Michelle che continua a cercare la sorella Iris e questa volta con l’aiuto di Carlos. I due riusciranno presto a trovare il cellulare che le apparteneva e a capire anche che c’erano in lei i primi segni di schizofrenia che però la sorella non è riuscita a riconoscere. Questo la manda ancora di più in crisi perché le chiamate di Iris erano spesso indirizzate proprio al 911 per chiedere aiuto, sarà la crescente paranoia ad averla portata alla fuga?

TK rischia di morire?

Al centralino continuano ad arrivare le chiamate e questa volta è Grace che dovrà occuparsi di una chiamata da parte di un signore che è entrato in quella che era la sua casa un tempo. L’uomo non è pericoloso ma si è spinto così oltre solo per via della sua demenza senile e toccherà a Grace mandare i nostri vigili per un controllo e ripristinare l’ordine. Le cose precipitano in fretta e quello che sembrava un caso senza importanza si rivela subito importante visto che il nipote della coppia che adesso abita la casa, ha sparato a Tk perché terrorizzato. La buona giornata di Owen si conclude così, con il rischio di perdere suo figlio che finisce dritto dritto in ospedale dopo ver ricevuto una pallottola, come finirà con lui e cosa ne sarà del ragazzino? Lo scopriremo nel nuovo episodio in onda oggi.

