9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 4 aprile: T.K. in crisi dopo il coma

Tutto è pronto per il gran finale di 9-1-1 Lone Star che andrà in onda la prossima settimana, sempre alla domenica, in coppia con 9-1-1 3. Prima dell’ultimo episodio, i fan si ritroveranno questa sera davanti allo schermo con il penultimo dal titolo ‘Risveglio’ in cui non mancheranno le buone notizie per T.K. Il giovane figlio del nostro capitano era finito nei guai durante un intervento in cui un ragazzino, per paura, lo aveva sparato reagendo chiuso in una stanza convinto di essere in pericolo. La scorsa settimana lo abbiamo lasciato in coma ma sembra proprio che in questo nuovo episodio in onda questa sera intorno alle 22.00, lo ritroveremo finalmente in vita e la sua ripresa non sembra essere problematica. Ma se a livello fisico tutto sembra andare come deve, è a livello emotivo che c’è qualche piccolo intoppo.

T.K. in crisi dopo il coma, lascerà la squadra in 9-1-1 Lone Star?

Per via della paura e del rischio della morte assaggiato per un attimo, T.K. si ritroverà a pensare alla sua vita, alla fine della sua storia d’amore, causa del suo trasferimento e anche al suo passato da tossico. Tutto questo lo ha destabilizzato perchè non sa bene adesso se il bilancio della sua vita può essere positivo o meno e questo lo manda in crisi tanto da chiedersi se il lavoro da pompiere sia quello giusto per lui oppure no. Le domande a cui dare risposta sono davvero tante e si moltiplicano anche quando il giovane lascia l’ospedale e ha modo di parlare di tutto questo con il padre. Inutile dire che Owen in questo nuovo episodio di 9-1-1 Lone Star sarà messo a dura prova proprio perchè se da una parte proverà a lasciare libero il figlio, dall’altra spera di non doverlo lasciare andare e magari vederlo partire. Intanto, anche per Judd è arrivato il momento di affrontare una dolorosa questione personale quando il padre rimane vittima di un incidente domestico che la spinge a pensare che forse non è più in grado di poter stare da solo. Anche i medici che si prendono cura delle sue ferite, le consigliano di trasferirlo in una struttura per anziani per la sua sicurezza. Ma cosa deciderà di fare alla fine e come andrà a finire per lui? Accetterà oppure no suo padre di andare via e affidarsi agli infermieri?

