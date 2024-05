9.1.1: Lone star anticipazioni puntata 12 maggio 2024/ Owen dovrà affrontare il suo doloroso passato

La terza stagione di 9-1-1: Lone Star, il fortunatissimo spin-off diretto da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, è quasi giunto al suo epilogo. Mancano, infatti, solo tre puntate prima dell’attesissimo finale. Ecco cosa svelano le anticipazioni di 9.1.1: Lone star.

9.1.1 Lone star: dove eravamo rimasti

La puntata andata in onda di 9.1.1: Lone star, in chiaro, lo scorso 5 maggio 2024, dal titolo Colpa del clown, vede Owen affrontare la rabbia e la sua fobia. Sebbene a primo acchito potesse sembrare coulrofobia, dopo l’attenta analisi del suo terapista, che gli suggerisce un EMDR, capisce che il suo terrore verso i clown è, in realtà, legato alla rabbia repressa verso suo padre. Decide, dunque, di prendere coraggio e affrontare il problema chiamando suo padre, Walter Strand, che risiede in una casa di riposo.

Nel frattempo, la Squadra 126 con T.K., Tommy e Nancy si recano nel bosco a salvare un uomo che, filmandosi mentre tenta di sopravvivere nella natura selvaggia, si pugnala accidentalmente la gamba nel tentativo di catturare una lucertola alligatore. Il paramedico TK, però, si lega affettuosamente al rettile, tanto da deciderlo di portarlo a casa e chiamarlo Lou. Inutile dire che Carlos non ne è affatto entusiasta.

L’episodio vede anche protagonista Grace, che cerca di confortare il centralinista Dave, scosso dalla sua prima perdita come operatore del 911. Sperando di distrarlo lo invita a cena. Qui, trova anche Judd che condividerà con lui la sua esperienza personale per aiutarlo a superare il senso di colpa.

Alla fine, si scoprirà che l’errore nella chiamata non era sua responsabilità, ma il risultato di planimetrie non aggiornate.

9.1.1 Lone star: anticipazioni puntata del 12 maggio

Il prossimo episodio di 9.1.1: Lone star, intitolato Incapacità, andrà in onda il 12 maggio. Owen decide finalmente di far visita a suo padre, interpretato da un magistrale Robert Pine, ormai in fin di vita. Una volta a Los Angeles, dovrà affrontare il doloroso passato che, attraverso incredibili flashback, ci rivela intricati dettagli sulla morte di suo fratello Tyler.

Le anticipazioni di 9.1.1: Lone star svelano che il senso di colpa legato a tale tragico evento, infatti, ha decisamente spaccato la famiglia e influenzato negativamente le loro vite. Si parlerà di questioni personali anche per Judd. Mentre parla con Owen, infatti, riceverà una chiamata da Wyatt, finito in prigione per vandalismo. Decide così di portarlo al ranch di famiglia, ove conoscerà suo nonno.

9.1.1 Lone star: cosa succederà?

Le anticipazioni di 9.1.1: Lone star per il sedicesimo episodio rivelano che, l’attenzione si concentra sul viaggio emotivo di Owen Strand a Los Angeles per dire incontrare e dire addio a suo padre. Durante questa toccante visita, saranno numerosi i colpi di scena che porteranno alla luce i demoni del passato, offrendo agli spettatori uno sguardo intimo sulla sua vita. Mentre Owen esita all’ingresso della stanza di suo padre, incontrerà Robert, una figura misteriosa che gli darà coraggio e che, alla fine, svelerà di non essere estraneo alla sua vita.

Ma chi sarà e quale è il suo legame con Owen? Successivamente, durante la chiacchierata a tu per tu con il figlio, Walter spera che Owen possa perdonarlo. Lo farà? E come cambierà la sua vita da ora in avanti? Riguardo a Judd, invece, l’emergenza e il ranch di famiglia solleveranno interrogativi su come il suo rapporto con Wyatt si evolverà e quali nuove sfide dovranno affrontare insieme. Saranno in grado di superare le loro differenze e ritrovarsi?











