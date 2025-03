Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi abitano in una maxi villa che è un sogno ad occhi aperti. La loro casa è di ben 1300 mq.

Il Vice Presidente Mediaset sta vivendo un periodo molto bello dal punto di vista lavorativo, dato che l’azienda milanese ha avviato una vera e propria rivoluzione televisiva, iniziata dopo la morte di Silvio Berlusconi e che sta continuando ancora oggi. Nel palinsesto è anche tornato da pochissimo un personaggio che, anno dopo anno, ha contribuito a rendere la televisione italiana quella che è oggi. Si tratta di Amadeus, l’ex direttore artistico di Sanremo che sta partecipando alla fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice, e che si sta dividendo questo ruolo insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Luciana Piza Toledo e Cristiano Gozzi, genitori Gaia/ "Devi essere quella che sei in totale libertà"

Le reti Mediaset stanno quindi continuando ad avere in serbo per i telespettatori tante sorprese e altrettante novità, ma di certo Pier Silvio non ha mai perso di vista – in tutto questo tempo – l’amore per la sua famiglia, che è sempre stato il motore di ogni suo lavoro. Da anni è infatti felicemente legato alla compagna Silvia Toffanin – protagonista di Verissimo – e da lei ha avuto i due figli Lorenzo e Sofia. La famiglia vive oggi in una villa che, al solo guardarla, lascia a bocca aperta per quanto sia gigante ma soprattutto per quanto rappresenti appieno le personalità dei suoi proprietari.

Tommaso Franchi chiude con Signorini: addio definitivo al GF?/ Spariti post e amicizie: cosa sta succedendo

Piersilvio e Toffanin si sono trasferiti: quanto costa la maxi villa

La coppia è sempre stata molto riservata e, ormai da anni, si è sempre tenuta distante dalle luci dei riflettori e non ha mai rivelato molte informazioni sulla propria vita privata. Di certo il loro amore è sempre stato fortissimo, e forse è per questo che entrambi hanno preferito non esporsi troppo dinnanzi ai media. Dopo anni di permanenza nel Castello di Paraggi, noto anche come Villa Bonomi Bolchini, Piersilvio e Toffanin hanno così deciso di trasferirsi in una casa ancora più grande e che è ormai diventato il loro nido d’amore. Si tratta di una super villa posizionata nella città di Portofino, che Berlusconi Jr aveva indirettamente acquistato due anni fa per circa 20 milioni. La Villa è tra le più belle del luogo ed è sospesa sul Golfo del Tigullio.

Serena Brancale/ Anema e core dopo Sanremo 2025 jingle di Affari tuoi: "Stefano De Martino ama la canzone"

Il trasloco è avvenuto diverso tempo dopo dalla firma dell’acquisto, anche perché pare che siano stati fatti dei lavori di ristrutturazione per rendere la casa com’è oggi. In rete non ci sono molte fotografie sulla dimora, proprio per questa loro voglia di riservatezza e di tutela della privacy, ma intanto sono stati divulgati alcuni dettagli importanti che non sono tra l’altro passati affatto inosservati.

Com’è fatta la nuova maxi villa di Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Il Corriere della Sera ha appunto reso note delle informazioni importanti su Villa San Sebastiano, situata nei pressi di Portofino (provincia di Genova). La casa presenta ben 1300 mq ed è circondata da 13mila metri quadrati di vigneti e uliveti. L’abitazione si trova inoltre su un terrazzamento in cima al monte di Portofino e contiene al suo interno 9 camere, 7 bagni e una piscina da cui è possibile vedere anche uno straordinario panorama che si affaccia sul Golfo del Tigullio.

Berlusconi Jr è riuscito ad ottenere la villa dopo aver acquisito la società di Luca Bassani Antivari, cioè l’erede della famiglia che ha fondato il marchio B-Ticino e il Wally Yacht. Dalle tante fotografie che stanno circolando in rete, si può inoltre notare come la villa sia del tutto circondata dal verde. La casa ha infatti l’aspetto di una vera e propria oasi di pace e tranquillità, anche se al suo interno non mancano dettagli importanti e di lusso, che rappresenterebbero appieno la vita agiata di Piersilvio e Toffanin. Nel frattempo, la protagonista di Verissimo è finita al centro dell’attenzione per un episodio accaduto nello studio televisivo del talk show di Canale 5.

Il web attacca Silvia Toffanin e va in rivolta: cosa è successo

La conduttrice Mediaset è stata recentemente attaccata sui social per via della sua decisione di ospitare, nel salotto di Verissimo, l’influencer ed ex gieffina Clizia Incorvaia. Quest’ultima ha dovuto di recente affrontare un grave lutto in famiglia, dato che è venuta a mancare la suocera Eleonora Giorgi a cui lei era davvero molto legata. La sua ospitata non è però affato piaciuta al pubblico, che ha invece commentato negativamente sui social. “L’unica che non era da invitare“, ha scritto un utente. E ancora: “Altri parenti ne abbiamo poi?”, “Un po’ esagerato, vivete il dolore a casa”, “Manca Massimo Ciavarro e siamo al gran completo”.

Subito dopo la morte dell’attrice, la Toffanin l’aveva ricordata con un messaggio toccante. “Ho avuto il privilegio di parlare con lei fino agli ultimi giorni. Ci teneva tanto a salutarvi, volevo farlo dalla clinica dove si trovava con un golfino nero sopra al pigiama per essere sempre carina. Il vostro affetto le aveva riempito il cuore. Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e se n’è andata. Non ci resta che guardare la sua ultima intervista, che era stata una grande lezione di vita per tutti noi“.