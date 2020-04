90 minuti in paradiso/ Su Rai 2 il film con Hayden Christensen (oggi, 10 aprile)

90 minuti in paradiso va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una film che è stato realizzato e distribuito dalla casa cinematografica Samuel Goldwyn films con la regia affidata a Michael Polish il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Cary Gries, le musiche della colonna sonora sono state composte da Michael W. Smith e Tyler Smith mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a M. David Mullen. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek, Elizabeth Hunter e Bobby Batson.

90 minuti in paradiso, la trama del film

Ecco la trama di 90 minuti in paradiso. Un giovane sacerdote nell’anno 1989 rimane vittima di un terribile incidente stradale nel quale con la sua auto viene letteralmente sbalzato via da un camion che aveva trapassato la sua corsia. Incidente e pauroso tant’è che il sacerdote viene ritenuto morto dal punto di vista clinico E portato in ospedale soltanto per questioni di routine. Miracolosamente invece si dimostrerà che il sacerdote non è morto tant’è che riprenderà a battere il suo cuore soprattutto a respirare in maniera autonoma. L’uomo in particolare ha avuto una incredibile e celestiale esperienza che lo ha visto addirittura arrivare per 90 minuti nel mondo dell’aldilà ed apprezzare in effetti la grande calma e la grande serenità di quel luogo magico. Una volta tornato in vita raccontato a tutti quanto avvenuto ma l’uomo deve fare comunque i conti con i postumi del terribile incidente che gli ha lasciato tantissimi problematiche di salute e soprattutto di riabilitazione. Il suo sarà un lungo percorso fatto di oltre tre mesi di riabilitazione durante i quali non mancheranno le difficoltà ma facendo leva sull’esperienza avuta in paradiso soprattutto sulla grande forza di volontà riuscirà a superare ogni genere di problematica e quindi a ritornare a camminare ma anche a fare quei gesti che prima sembravano del tutto scontata come ad esempio afferrare un bicchiere o magari parlare con una persona vicina e tanto altro ancora. Ben presto inoltre il sacerdote diventerà un vero e proprio punto di riferimento anche per quanti sono all’interno della sua stessa famiglia.



