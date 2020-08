90enne in lacrime chiede le medicine a guardia medica/ Video: “Trattato come un cane”

Sta facendo il giro del web il video pubblicato su Facebook da un giovane di Villalongo, quartiere di Matera. Nella sequenza si vede un anziano, 90enne, trattato con supponenza da due dottoresse della guardia medica. Il signore, come evidenziato da Repubblica, si era rivolto alla guardia medica per chiedere delle medicine di cui aveva bisogno. In tutta risposta, purtroppo, è stato maltrattato. E l’anziano è scoppiato in lacrime dopo l’ennesima brutta risposta delle due professioniste, che lo hanno invitato ad andarsene ed a rivolgersi all’indomani al proprio medico curante. Un’umiliazione ripresa da un giovane del posto, Ayoub Qouchairi, che ha minacciato le due dottoresse di chiamare la polizia. Solo in quel momento l’anziano è stato fatto entrare nella struttura. «Lo hanno trattato come un cane», le parole del giovane su Facebook.

MATERA, 90ENNE MALTRATTATO DA DUE DOTTORESSE: IL VIDEO

Sul caso di Matera è intervenuto anche l’assessore alla Sanità della Basilicata, Rocco Luigi Leone, che ha criticato duramente l’operato delle due dottoresse. Queste le sue parole in un post su Facebook: «Mi impegnerò affinché questi soggetti abbiano la punizione più severa possibile. Chiedo anche l’intervento dell’Ordine dei Medici per stigmatizzare e punire questi comportamenti che niente hanno a che fare con la nostra deontologia». Di parere diverso però l’Ordine dei Medici, che si è schierato al fianco delle due professioniste al centro delle polemiche. Severino Montemurro, presidente provinciale, ha spiegato: «Sicuramente i toni e l’atteggiamento sono sindacabili ma è pur vero che le dottoresse si stavano attenendo a precise disposizioni sanitarie che vietano, ai medici della guardia medica, la prescrizione di ricette in caso di cure croniche. E nonostante ciò le dottoresse in questione sono venute incontro alla richiesta del signore e gli hanno comunque rilasciato la ricetta, così come in altri antecedenti», riporta Repubblica.





