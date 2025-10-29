Anticipazioni 911 - settimana stagione - per la prossima puntata del 5 novembre 2025 in prima serata su Rai Due: il peso di un passato che torna…

Il settimo capitolo sta per entrare nel vivo della tensione e dei colpi di scena; le anticipazioni 911 per la prossima puntata del 5 novembre 2025 vedranno protagonista, ovviamente, la squadra di primo soccorso più celebre di Los Angeles. Questa volta però le prove da superare metteranno in serio pericolo l’incolumità non solo dei protagonisti: emergenze da dirimere ma anche storie parallele dei personaggi che terranno i telespettatori letteralmente incollati allo schermo.

Calciomercato Juventus News / Sirene di mercato per Yildiz, Tudor rischia stavolta!

Si parte con il primo episodio della serata: ‘Ecco lo sposo’. Maddie e Chimney possono finalmente gioire per il grande giorno tanto atteso; il matrimonio è arrivato, i preparativi sono ultimati e ora è tempo di lasciar spazio unicamente alla festosità dell’evento. Eppure, qualcosa scompiglia tutto; proprio lo sposo, a sorpresa di tutti e in circostanze misteriose, sparisce nel nulla. Panico generale, timori in fermento e soprattutto grande confusione per l’accaduto.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Pari all'Olimpico! Diretta gol live score (oggi 31 marzo 2025)

Un duro passato che ritorna per Eddie e Bobby… Anticipazioni 911 prossima puntata 5 novembre 2025

Cosa o chi si è messo di mezzo al matrimonio tra Maddie e Chimney? La squadra di soccorso indaga sulla vicenda ed emerge qualcosa di scabroso strettamente legato al passato dello sposo. Le anticipazioni 911 – settimana stagione – per la prossima puntata del 5 novembre 2025, in prima serata su Rai Due, raccontano di una circostanza che rischia di inghiottire il ragazzo e sarà una vera e propria corsa contro il tempo per salvare non solo le nozze ma soprattutto la sua vita.

Le anticipazioni 911 per la prossima puntata del 5 novembre 2025 proseguono con l’episodio ‘Il fantasma di una seconda occasione’. Arriva una telefonata alla squadra di soccorso che gela il sangue dei protagonisti; una mamma e suo figlio sono in balia di alcuni rapitori e le circostanze rischiano di prendere una piega terribile da un momento all’altro. Intanto, Eddie dovrà fare i conti con un ritorno dal passato che rischia di mettere in discussione la realtà dei suoi sentimenti. Gli scheletri nell’armadio tornano anche per Bobby: questa volta non potrà sottrarsi ad un confronto decisivo.

Anticipazioni 911 prossima puntata/ Chimney e Maddie ricevono una lettera di reclamo