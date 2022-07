94enne divorzia dalla moglie “Sono innamorato di un’altra”/ A breve il matrimonio

E’ decisamente curiosa la vicenda che vede protagonista un 94enne che ha deciso di divorziare dalla moglie in quanto innamorato perdutamente di un’altra. Una vicenda riportata da numerosi quotidiani online in queste ultime ore, a cominciare da Fanpage, e che vede come protagonista un anziano signore di Arezzo, in Toscana, che ha chiesto e ottenuto il divorzio dalla moglie dopo essere stato “rapito” da una 87enne. I due erano già andati a convivere dopo che la storia con l’ex era finita, ma ora si sposeranno, non paghi della loro situazione sentimentale.

La notizia era già divenuta pubblica l’anno scorso, quando il 94enne pensionato aveva appunto chiesto il divorzio, ed ora che il vincolo è stato formalmente sciolto il matrimonio appare davvero vicino. La sentenza è giunta di preciso durante lo scorso mese di giugno, così come confermato dal palazzo di giustizia di Arezzo, che ha concluso un iter lunghissimo, durato ben due anni. Tutto era cominciato prima dello scoppio della pandemia di covid, quando il 94enne aveva iniziato una relazione extraconiugale con una donna conosciuta in un circolo del paese. I due, dopo lo scoppio della passione, avevano deciso di andare a convivere, mentre l’uomo, all’epoca 93enne, chiedeva il divorzio.

94ENNE DIVORZIA DALLA MOGLIE PER SPOSARE UN’ALTRA DONNA: LE DIFFICOLTA’ INIZIALI

La pratica era però finita in tribunale in quanto inizialmente la moglie si era opposta alla separazione, così come i figli dei due coniugi, che avevano cercato di dissuadere in tutti i modi l’anziano padre. Alla fine si è comunque trovato un accordo, con l’ex moglie che ha mantenuto l’usufrutto della casa oltre ad un assegno mensile.

L’avvocato dell’uomo, Marco Acquisti, ha spiegato che il suo assistito non ha mai ceduto ne si è mai scoraggiato, nonostante i lunghi tempi burocratici, e a giugno il matrimonio si è sciolto ufficialmente, di conseguenza a breve la coppia potrà salire all’altare. Sull’identità del futuro sposo e della futura sposa vige il massimo riserbo.

