99 da battere: Max Giusti conduce la seconda puntata del game show

Lunedì 3 marzo alle 21.20 su Rai 2, Max Giusti conduce la quarta puntata di 99 da battere, il nuovo game show dove l’unica regola è non arrivare mai ultimi nelle sfide proposte puntata dopo puntata. solo il concorrente che riuscirà ad arrivare in fondo alla sfida battendo gli altri concorrenti, porterà a casa il montepremi del valore di 99mila euro. Durante la prima puntata, Max Giusti ha presentato i 100 concorrenti protagonisti del game show. Dopo le prime tre puntate, però, si sono dimezzati e, questa sera, a sfidarsi nel corso della quarta puntata, saranno in 51.

Giochi divertenti, originali, a volte assurdi, ma sempre alla portata di tutti sono al centro della puntata durante la quale tutti i concorrenti si metteranno alla prova provando a superare le varie sfide per poter accedere alla puntata successiva.

99 da battere: le prove della quarta puntata

Durante la quarta puntata, i concorrenti si racconteranno permettendo al pubblico di ascoltare le loro storie e di conoscerli meglio. Tra un racconto e l’altro, poi, ci saranno le varie prove da affrontare. Questa sera, tutte le sfide si svolgeranno in un grande studio televisivo allestito, per l’occasione, come una vera e propria arena industriale in cui una voce annuncia le sfide da affrontare spiegando le varie regole.

Tra le prove che i concorrenti dovranno affrontare ci sono un quiz “di scienze” in cui indovinare se una serie di oggetti affondando o galleggiano; raggiungere, bendati, una pedana, salirci e cercare di rimanerci fino al suono della sirena di fine prova; sciogliere un cubetto di ghiaccio per liberare un fischietto cristallizzato al suo interno per poi riuscire a farlo suonare; ricostruire il logo del programma con carta triturata e colla stick.

Come vedere in diretta streaming 99 da battere

La quarta puntata di 99 da battere può essere seguita in diretta televisiva su Raidue a partire dalle 21.20. Collegandovi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi mobili, invece, è possibile seguire la diretta streaming della puntata o rivedere anche i precedenti appuntamenti.

