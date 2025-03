Finale 99 Da Battere, da 100 a 1: chi metterà le mani sul montepremi da 99mila euro?

Dopo 5 puntate che hanno conquistato il pubblico a colpi di risate e determinazione, la sesta sancisce il traguardo; questa sera – 17 marzo 2025 – ultima puntata di 99 Da Battere, il game show condotto da Max Giusti. Dalle battute iniziali abbiamo visto ben 100 concorrenti cimentarsi con le sfide più disparate; alcune più difficili di altre, divertenti e ostiche quanto basta; come dice un celebre brano, ‘1 su 1000 ce la fa’. In questo caso c’è uno zero in meno, ma il concetto è lo stesso: al termine della finale di 99 Da Battere solo 1 concorrente verrà eletto campione.

Da 100 a 19; questo il numero dei concorrenti che sono riusciti a guadagnarsi l’accesso all’ultima puntata e dunque alla finale di 99 Da Battere. Ma come si andrà e decretare il campione di questa splendida edizione del game show condotto da Max Giusti? Per i finalisti sono previste ben 16 sfide da superare; necessarie per chiudere ulteriormente il cerchio. Ma non è tutto; saranno solo due i concorrenti che avranno accesso all’ultimo atto di 99 Da Battere.

Anticipazioni 99 Da Battere: le sfide della finale

Le anticipazioni sull’ultima puntata – finale – di 99 Da Battere raccontato di un testa a testa tutto da vivere. La finalissima vedrà infatti solo 2 concorrenti alle prese con le ultime 4 sfide: il copione ovviamente non cambia, dall’iconico megafono arriveranno le ultime indicazioni per i concorrenti con annesso regolamento. Solo 1 di loro riuscirà a superare la fase cruciale mettendo così le mani sul corposo premio da 99 mila euro. Chiaramente, massimo riserbo sulle sfide che andranno ad affrontare i due concorrenti che avranno accesso allo scontro finale di 99 Da Battere: in linea con quanto visto nelle puntate precedenti, il mantra è l’imprevedibilità.

Come seguire in diretta streaming 99 Da Battere

Ultima tappa e 19 finalisti; non resta che attendere la diretta di questa sera per scoprire chi sarà il campione di 99 Da Battere. Nel frattempo, rinnoviamo l’appuntamento a questa sera – 17 marzo 2025 – come sempre su Rai Due alle ore 21.20. Ovviamente sarà disponibile anche la diretta streaming tramite il servizio offerto dalla piattaforma ufficiale Raiplay dove è disponibile anche la funzione on demand per rivedere la finale e le puntate precedenti.