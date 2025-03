99 da battere: Max Giusti conduce la semifinale del game show

Serata di sfide e di giochi quella che Raidue propone oggi, lunedì 10 marzo 2025, al proprio pubblico. Alle 21.20, infatti, va in onda la semifinale di 99 da battere, il game show condotto da Max Giusti e aperto a concorrenti di ogni età. Nelle prime puntate del nuovo game show Rai, i concorrenti si sono sfidati sia in prove fisiche che mentali. Dei 100 concorrenti che hanno dato il via al game show, sono rimasti in 35 ma questa sera, ci saranno nuove eliminazioni per arrivare a decretare i 19 finalisti che, nell’ultima puntata, si contenderanno la vittoria e il montepremi di 99mila euro.

Anche questa sera, tutte le sfide si svolgono in un unico luogo ovvero un grande studio allestito come una vera e propria arena in stile industriale, in cui sono presenti dei megafoni da cui una voce annuncia, di volta in volta, le sfide da affrontare e le regole che caratterizzano ogni gioco.

99 da battere: le sfide della semifinale

Le sfide della semifinale di 99 da battere sono super avvincenti e metteranno alla prova le capacità fisiche e mentali dei 35 semifinalisti. Tra le prove della serata, i concorrenti dovranno affrontare un quiz musicale con la partecipazione di Gabriele Vagnato e del dj Claudio Cannizzaro, in cui indovinare se i brani proposti sono originali o cover.

Successivamente, i semifinalisti dovranno impilare dei vasi di terracotta, facendoli restare in equilibrio; percorrere il più lungo tratto di strada possibile, all’interno dello studio, utilizzando un monopattino da bambini, dandosi solo la spinta per partire.

Come seguire in diretta streaming 99 da battere

La semifinale di 99 da battere con Max Giusti può essere seguito in diretta televisiva in prima serata su Raidue. In alternativa, su Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire la diretta streaming del programma e rivedere anche le puntate già trasmesse.

