Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2020/ Sagittario e Toro al top, Gemelli amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, sabato 28 marzo 2020. Andiamo a dare uno sguardo a quanto raccontato nella rubrica Latte e Stelle con i segni al top. Venere nel segno per i Gemelli è un parametro senza dubbio molto positivo, questo perché stimola i sentimenti e apre delle possibilità molto intriganti in merito. Il Sagittario è pronto ad agire e a breve potrebbe portare a casa dei risultati molto importanti. Per perseguirli però serve determinazione e voglia di raggiungere quello che si è prefissato. Il Toro può gioire in questo momento dall’uscita dall’opposizione di Venere. Tutti i problemi vissuti in questi ultimi periodi possono essere risolti con agilità. Serve però evitare di fossilizzarsi sull’amarezza covata.

LAVORO – Diamo uno sguardo al campo del lavoro sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete questo periodo è la possibilità di riposare un po’ dopo un periodo dove si è fatto fin troppo. Saturno è diventato più malleabile per i Gemelli e questo aiuta a vivere tutto con maggiore tranquillità. Inoltre questo periodo aiuterà a trovare nuova solidità rivalutando il rapporto con i propri familiari. Il Leone è decisamente perentorio in questo momento, anche se questa situazione sembra difficile da gestire tutto potrebbe essere facilmente superabile. Saturno dissonante per il segno dell’Acquario potrebbe portare a delle rotture, quindi a un cambiamento. Va ricordato che questo pianeta molto spesso porta a tagliare ciò che non va e questo non è per forza un fattore negativo.

AMORE – Ora è il momento per l’oroscopo di Paolo Fox di andare ad analizzare il campo dell’amore da vicino. Se il Toro si trova a vivere un po’ di ruggine nel suo legame allora si deve stare attenti e cercare di evitare di correre il rischio di arrivare alla rottura. Venere sarà nel segno dei Gemelli fino ad agosto. Questo può portare a rivalutare i sentimenti che al momento continuano ad essere alla base di tutto, visto che siamo obbligati a rimanere in casa. Si deve fare attenzione nelle relazioni perché ad aprile potrebbero arrivare delle situazioni non di facilissima gestione. I Pesci possono riuscire a rivalutare una relazione, con la convinzione che qualcosa di passato sia in grado di regalare nuova serenità.



