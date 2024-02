RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Parma continua a vincere! Diretta gol live score (oggi 17 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE B: SUCCESSO CASALINGO PER IL BARI!

Terminato anche il secondo tempo delle partite iniziate alle ore 14.00, analizziamo quindi i risultati di Serie B più recenti e la situazione della classifica per questa venticinquesima giornata del campionato cadetto in attesa delle sfide in programma alle ore 16.15. La Ternana supera in trasferta la Reggiana per 2 a 0 e si porta a 25 punti insieme con lo Spezia che batte invece il Cittadella per 3 a 2. Il Parma vola sempre in vetta a 54 punti sconfiggendo il Pisa per 3 a 2 ed il Cosenza vince contro il Lecco per 3 a 1 raggiungendo così il Brescia a 32 punti. Vittoria anche per il Bari, 1 a 0 sulla Feralpisalò, che aggancia in questo modo il Modena a 33 punti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

COSENZA IN VANTAGGIO!

Il primo tempo delle partite cominciate alle ore 14.00 si è concluso da qualche istante ed analizziamo quindi gli ultimi risultati di Serie B per questo sabato valido per il venticinquesimo turno di campionato aspettando le gare delle 16.15. Il Cosenza sta battendo in trasferta per 1 a 0 il Lecco così come sta facendo anche la Ternana contro la Reggiana. Pari senza reti tra Bari e Feralpisalò e 1 a 1 tra Parma e Pisa mentre lo Spezia sta battendo il Cittadella, che è rimasto addirittura in nove uomini a causa di due espulsioni, per 2 a 1. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Eccoci finalmente arrivati ai risultati di Serie B per questo sabato. Nelle posizioni di classifica in cui si gioca per la salvezza la situazione si sta facendo davvero bollente: in ultima posizione è rimasto il Lecco che oggi non deve sbagliare la sfida del Rigamonti-Ceppi contro il Cosenza, con un solo punto di vantaggio abbiamo la Feralpisalò che è tornata a perdere e oggi rischia ancora tanto perché è ospite di un Bari tornato a correre nell’esordio di Beppe Iachini.

Ancora più sopra, a +2 sul Lecco fanalino di coda, ecco Ternana e Spezia che hanno pareggiato nella sfida diretta di settimana scorsa: per le fere ci sarà la trasferta del Mapei Stadium contro la Reggiana, mentre lo Spezia è atteso alla sfida interna contro un Cittadella in crisi nera e dunque potrebbe approfittarne, anche perché come detto negli ultimi tempi sembra aver leggermente rialzato la testa. Non rimane dunque che metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconteranno i campi perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, per i risultati di Serie B si può cominciare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL PARMA GIOCA IN CASA!

Si torna a parlare di risultati di Serie B con le partite che sabato 17 febbraio si giocano per la 25^ giornata: siamo nell’ottava di ritorno e siamo sempre più nel vivo di un campionato cadetto che sta confermando il Parma al comando della classifica, con un buon margine sulle inseguitrici e la sensazione che davvero la squadra di Fabio Pecchia possa arrivare alla promozione diretta. Le partite di oggi sono otto, secondo un calendario confermato da qualche settimana: cinque di queste alle ore 14:00, le altre tre alle ore 16:15.

Se in testa il Parma vola, in coda la situazione si muove: a dire il vero un po’ a rilento almeno nell’ultima giornata, perché nessuna delle squadre convolte nella corsa alla salvezza è riuscita a vincere e questo se non altro ha dato un po’ di margine ad alcune concorrenti, ma staremo a vedere cosa succederà nei risultati di Serie B di oggi perché la situazione è in evoluzione costante, e ci sono gare che potrebbero cambiare anche sensibilmente la classifica del campionato cadetto in certe zone. Tra poco ci diranno tutto i campi…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo a un altro intenso sabato dedicato ai risultati di Serie B. A inseguire il Parma sono le solite note: la Cremonese che ha giocato l’anticipo di ieri, poi il Como che però rischia tantissimo oggi, dovendo affrontare la trasferta di Palermo – e occhio ai rosanero, che potrebbero scalare la classifica – e il Venezia, reduce dal bel 3-0 sul campo del Sudtirol e per il quale dovremo aspettare il posticipo di domenica, in casa contro il Modena.

Queste le squadre che verosimilmente si giocheranno i due slot della promozione diretta: più staccate le altre. Il Catanzaro di suo continua a crederci, anche se forse il suo reale orizzonte potrebbe essere quello di un posto in semifinale playoff; in caduta libera il Cittadella, che a questo punto potrebbe anche perdere la sua posizione nella post season perché da quando si era portato in zona promozione ha iniziato a perdere e non ha ancora ritrovato la via. Adesso, lasciamo che a parlare siano i protagonisti di questi risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B: 25^ GIORNATA

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Bari Feralpisalò 1-0

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Lecco Cosenza 1-3

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Parma Pisa 3-2

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Reggiana Ternana 0-2

Ore 14:00 RISULTATO FINALE Spezia Cittadella 4-2

Ore 16:15 Catanzaro Sudtirol

Ore 16:15 Palermo Como

Ore 16:15 Sampdoria Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Parma 54

Cremonese 46

Como 45

Venezia 44

Palermo 42

Catanzaro 38

Cittadella 36

Modena, Bari 33

Brescia, Cosenza 32

Reggiana, Pisa 30

Sudtirol, Sampdoria (-2) 27

Spezia, Ternana 25

Ascoli 23

Feralpisalò 21

Lecco 20











